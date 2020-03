RENZI RICORDO

RICORDO , il comico del “faffanculo” che mi prendeva in giro e offendeva la mia coscienza;

RICORDO, i vari di maio,di battista,taverna,crimi,di stefano e tanti altri cosiddetti grillini che offendevano la mia sensibilità democratica chiamandomi “pidiota”;

RICORDO, il panfilo attraccato nell’Adriatico con riunioni mirate per destabilizzare un Paese intero col populismo reazionario del comico a 5 stelle-Vi parteciparono anche “servizi ” stranieri(amercani ed inglesi)?

RICORDO i tanti GAZEBO in centinaia di PIAZZE del Paese di poveri ragazzi che andavano dietro a questo comico pagliaccio CONTRO L’EURO E CONTRO L’UNIONE EUROPEA;

RICORDO lo STREEMING con bersani (povero allocco) e crimi-La figuraccia di merda del PD di bersani;

RICORDO l’affacciata sul balcone del Parlamento quando i grulloidi gridavano “….abbiamo abolito la povertà…..”-Poveri idioti politici mentre la loro INCOMPETENZA si tagliava a fette:

RICORDO il loro primo Governo con i populisti reazionari e post-fascisti della lega-ladrona con selfini,quello che vedeva madonne in cielo,portava Rosari e vangeli,annusava salami e formaggi,beveva mojto:

RICORDO le loro leggi votate ed approvate in Parlamento-Leggi reazionarie che niente avevano ed hanno a che fare per la risoluzione in positivo dell’economia del Paese e per il suo RILANCIAO;

RICORDO E VEDO OGGI UNA ALLEANZA COL PD NON PIU’ DI bersani ,alleati di governo,mentre la destra della lega-ladrona ed i fascisti della meloni sbraitano senza ritegno la loro scelleratezza e reazione-

RICORDO,RICORDO CON TRISTEZZA QUESTO “FARE POLITICA” MENTRE IL NOSTRO PAESE HA BISOGNO DAVVERO DI UN RILANCIO SERIO,COMPETENTE,ILLUMINATO NELL’ECONOMIA,NELL’INDISTRIA,NELLA SCUOLA,NELLA SANITA’ PUBBLICA-

ORA NON RICORDO MA VEDO E CHIEDO Quanti Verdini servono per fare una Polverini? 10, 100, 1000? Quanti fascisti imbarcare nel governo per rendere ininfluenti Bellanova, Bonetti e Scalfarotto?

DETTO CIO! Trovo imbarazzante per loro che dal Pd abbiano passato ore a segnalare alle redazioni il mio sms ad Attilio Fontana come presunta pistola fumante di un patto per il governissimo. Conosco Fontana da quando eravamo sindaci insieme, lui a Varese io a Firenze. L’ho visto in tv provato come è ovvio che sia un uomo costretto a gestire una sfida del genere. E gli ho detto della mia vicinanza personale e istituzionale. Questo sarebbe il suggello del governo con la Lega? Dai, siamo seri

