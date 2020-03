Sono incazzato nero.Senza offesa per nessuno, ma mi chiedo? siamo tutti sintonizzati sulla stessa linea politica? Sembrerebbe proprio di No!

Senza offesa per nessuno, ma mi chiedo? siamo tutti sintonizzati sulla stessa linea politica? Sembrerebbe proprio di No!

Apparteniamo alla stessa idea politica di Matteo Renzi. Andiamo nelle piazze per ascoltarlo. Vediamo in televisione i suoi interventi, li commentiamo, li condividiamo. Ora vorrei capire come mai i sondaggi ci portano al 4%? Come mai i politici hanno paura di Matteo Renzi che secondo loro rappresenta un piccolo partitino. E se così fosse perchè gli stessi politici avversari non dovrebbero accettare Il Presidenzialismo del capo del governo ? E’ una mia idea ma sono convinto che il timore che Matteo Renzi possa essere eletto dai cittadini Premier di un qualsiasi partito faccia salire la temperatura a 40 gradi e la paura a 90!

Per questo!Sono incazzato nero.Quando Renzi abolendo i senatori ed il senato,cercò di diminuire i parlamentari in maniera intelligente senza danneggiare la rappresentatività politica delle regioni con meno abitanti,si scatenarono proteste in tutta la nazione,tutti gli “ANALFABETI FUNZIONALI”aventi diritto al voto,protestarono contro il tentativo di golpe del “fiorentino” tutti i soloni si ritennero in diritto di essere ospitati in TV per convincere gli imbecilli che abboccarono che per il bene dell’Italia era necessario votare NO.

Il NO vinse e con il NO vinsero successivamente gli ARROGANTI INCONCLUDENTI ED INCAPACI GRILLINI ED I FASCISTI DI SALVINI. Il risultato? In poco più di un anno, quegli incapaci riuscirono a vanificare tutto ciò che di buono fece l’allora PD di Renzi e la situazione italiana tornò ad essere come nel 2012.

Ora il bibitaro per mantenere la promessa che fece durante la campagna referendaria,si è inventato un taglio di senatori e deputati che lasciando però un bicameralismo perfetto,diminuisce molto la rappresentatività delle regioni meno popolate. Ovviamente nessuno di quei soloni che ci ammorbarono durante il referendum renziano si permette di dire una parola contro questo obbrobrio e sicuramente si andrà verso una sicura affermazione del SI.Considerato tutto questo, ho diritto ad essere incazzato?

Sono incazzato nero.Senza offesa per nessuno, ma mi chiedo? siamo tutti sintonizzati sulla stessa linea politica? Sembrerebbe proprio di No! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo