UN VIRUS CHIAMATO ERDOGAN

Un milione di rifugiati si è messo in fuga verso l’unico fronte possibile: quello turco. Più della metà dei rifugiati in viaggio sono bambini che, se sopravvissuti alle bombe, ora rischiano di morire per il gelo in attesa di un aiuto che non arriva.

Europa dove seiiiii.Cittadini europei alzate il vostro grido di rabbia.Se non lo fate adesso vi pentirete amaramente.Non ci sarà futuro di.pace ma solo di odio. APPELLO URGENTE DEGLI ATTIVISTI ITALIANI NORD-SUD

Lanciamo un appello urgente per tenere alta l’attenzione su quanto sta avvenendo in Turchia e Grecia e affinché cessi l’ assordante silenzio dell’Europa in merito.

Chiediamo che siano annullati immediatamente gli accordi criminali in base ai quali la Ue finanzia Erdogan affinché trattenga i Rifugiati (principalmente in arrivo dal Medio Oriente ma non solo) per impedire loro di raggiungere il cuore dell’Europa. Chiediamo che vengano istituiti corridoi umanitari per trarre in salvo migliaia di persone.

Erdogan ha deciso di aprire per 72 ore la frontiera fra Turchia e Grecia.

Le migliaia di Siriani che hanno cercato di penetrare in Grecia dalla Turchia si sono letteralmente trovati intrappolati in una “no man land”. Sono stati accolti da gas lacrimogeni e manganellate dalla polizia greca, assolutamente noncurante della presenza di donne e bambini stremati.

Le temperature estremamente rigide altro non fanno che peggiorare ulteriormente le condizioni in cui versa la popolazione civile coinvolta.

Agli occupanti di una imbarcazione che stava per attraccare al porto di Thermy sull’isola di Lesbo è stato impedire di attraccare. Inoltre segnaliamo che sull’isola continuano ad avvenire gravissime aggressioni da parte di gruppi di fascisti nei confronti dei Rifugiati, membri di ONG, attivisti e volontari.

Di fronte al precipitare della situazione, vogliamo che i Paesi Europei assumano una netta presa di posizione nei confronti del comportamento della Grecia e della Turchia.

Ci risulta che solo il Papa abbia pronunciato parole di solidarietà. E non ci basta.

Chiediamo pertanto alle istituzioni Europee e ai singoli paesi un intervento immediato, stanziando aiuti rapidi ed efficaci per riportare i campi delle isole greche a una situazione di minima dignità, e istituendo nel giro di poche settimane corridoi umanitari sia con Idlib (dove sono ammassati circa un milione di persone) sia con le isole greche più sovraffollate, che non possono essere lasciate sole davanti al fenomeno epocale delle migrazioni, diventando così campi di concentramento analoghi a quelli della Libia, dove muore il senso stesso della costruzione europea.

Europa dove seiiiii Cittadini europei alzate il vostro grido di rabbia Se non lo fate adesso vi pentirete amaramente. Non ci sarà futuro di.pace ma solo di odio. APPELLO URGENTE DEGLI ATTIVISTI ITALIANI NORD-SUD

