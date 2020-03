Prima ti ignorano, poi ti criticano infine ti copiano

Quando fecero la “manovra del popolo” per il 2019, Lega e M5S ci dissero che grazie a Reddito di Cittadinanza, Quota 100 e flat tax per (alcune) partite Iva, avremmo avuto l’esplosione della crescita e l’abbattimento delle tasse. Da stamani, per la prima volta, abbiamo i risultati del 2019 forniti da Istat: crollo della crescita allo 0,3% (il livello più basso degli ultimi 5 anni) – deciso incremento della pressione fiscale (dal 41.9% al 42.4%).

Forse ora a tutti (o perlomeno a coloro in buona fede) è chiaro perché è così importante tenere sotto controllo i conti pubblici: per essere in grado di usare la politica fiscale (e usarla con tutta la forza necessaria) quando arriva uno shock negativo importante: una recessione internazionale, una crisi finanziaria, un cataclisma naturale. O un’epidemia infettiva.

Chi nega questo banale concetto (“mettere fieno in cascina per poterlo usare durante le carestie”) è solo uno stolto che pensa che sia semplicemente possibile indebitarsi per sempre, e all’infinito. Vale a dire, quello che ha condotto diversi paesi al default, e a diversi anni di sofferenze economiche e sociali.

Questa crisi verrà affrontata con tutte le risorse necessarie, e la risposta sarà tanto più efficace quanto più verrà coordinata a livello europeo: alcuni Stati Ue – con fortissimi legami commerciali con l’Italia – hanno significativi spazi fiscali disponibili, e se li dovessero usare, ci sarebbero benefici enormi per il nostro sistema produttivo.

Nel frattempo, c’è una cosa praticamente a costo zero che si può approvare domani mattina, e che noi di Italia Viva proponiamo da circa 4 mesi: il piano shock per gli investimenti pubblici, di cui da una decina di giorni abbiamo anche presentato l’articolato di legge.

Nei giorni scorsi in tanti sembrano averne capito l’importanza (il presidente di Confindustria, il segretario della Cgil, il vice-ministro dell’Economia) e ne chiedono l’approvazione.

Che cosa stiamo aspettando?

