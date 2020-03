ITALIANI BRAVA GENTE Tanti buoni comportamenti, anche da parte dei semplici cittadini.

Penso che alla luce del coronavirus si debba anticipare il decreto sul taglio delle tasse. Io mi preoccupo della crescita, non del populismo.Questo serve al Italia e alla brava gente ITALIANA.

Io una cosa so che quello che proponi e positivo semplicemente hai vissuto sulla tua pelle come presidente del consiglio giovane quale sei le difficoltà degli italiani .vai avanti e non credere ai sondaggi Gli Italiani brava gente e con te.

Italiani brava gente, è un modo di dire quasi abusato. Ma in questa disgraziata vicenda del coronavirus i gesti importanti, belli, non sono certo mancati. Si può cominciare con il bravo capitano, come i passeggeri della nave Diamond Princess, rimasta bloccata dal virus dal 5 febbraio in Giappone, hanno soprannominato Gennaro Arma. Il capitano durante la “degenza” ha fatto di tutto per tenere non depressi i suoi 700 passeggeri. Per San Valentino ha letto una poesia d’amore all’altoparlante della nave, ha distribuito cioccolatini a forma di cuore. Ma, soprattutto, è stato l’ultimo a scendere dalla nave. Un vero marinaio, di Sorrento.

Ma nell’elenco dei buoni vanno inseriti anche i quattro medici del policlinico di Pavia, che una mattina sono saliti in macchina e sono andati fino all’ospedale di Codogno: “Siamo venuti a darvi il cambio”, hanno detto ai colleghi, “andate a casa a riposare, qui ci pensiamo noi”. Non li aveva mandati nessuno. Hanno solo pensato che i colleghi di Codogno dovevano essere esausti, e che avessero bisogno di aiuto. In divisa anti-contagio i quattro medici di Pavia resteranno a Codogno fino a domenica. Poi rientreranno i colleghi del posto. E, già che stiamo parlando di medici, citiamo anche quell’anziano medico che è rientrato volontariamente dalla pensione e che si è messo a disposizione di chi ne avesse bisogno.

E, infine, vanno citati anche i cittadini. Mai capitata una tragedia simile in Italia, ma non c’è stata una sola scena di panico. L’ordine di non andare in giro a spargere virus è stato rispettato. Solo qualche lamentela perché sono stati chiusi teatri e cinema, da parte dei soliti patiti.

