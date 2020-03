LA NOSTRA LUNGO DEGENZA

Colpa dei governi Conte quindi?

Anche qui, ahimé, o, perché la strutturale debolezza del paese è frutto di un lungo processo di decisione che, a ritroso, ci porta indietro fino agli anni 60 [per chi è interessato rimando alle conversazioni fra Thomas Manfredi e Giovanni Federici ne “Le serie storiche” per LiberiOltre e quest’articolo, NdR].

Si tratta di una lunga sequela di leggi e provvedimenti riassumibili così:

progressiva industrializzazione del paese con ingenti investimenti pubblici (giudizio positivo);

aumento dell’instabilità sociale dovuto agli enormi cambiamenti sociali a cui la politica (principalmente la DC) ha risposto gonfiando la Pubblica Amministrazione (giudizio negativo);

interventi fiscali volti a determinate fette di elettorato a seconda dei governi e delle maggioranze pro-tempore con relativo sfascio del sistema (giudizio più che negativo, vedi qui);

commistione fra imprenditoria privata e potere politico (in parte grazie alla totale assenza di una legge sui partiti) legiferando “ad-hoc” che è andata a complicare ancora di più la macchina pubblica oltre a storpiare il nascente capitalismo italiano, diventato una succursale del potere politico;

uso costante del deficit di bilancio per finanziare provvedimenti di scarso impatto economico a medio-lungo termine, quando non direttamente negativo.

Quando il sistema è andato in crisi, gli stessi mezzi sono stati usati per mantenerlo in vita il sistema ed evitare quelle riforme di cui si favoleggia da anni.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti:

PIL nominale stagnante con crescite nell’ordine dello zero virgola e un’intrinseca fragilità ad eventi esterni (cresciamo a ruota dei nostri clienti internazionali);

produttività stagnante con conseguente stagnazione dei redditi (da dipendente privati);

aumento della spesa pubblica;

un sistema fiscale altamente inefficiente ed iniquo (e questo è un discorso che dovrebbe diventare una bandiera della Sinistra che parla di “giustizia sociale” coniugandola con “aumentiamo le tasse a…” quando il sistema è disseminato di trappole di povertà);

un sistema pensionistico progettato per andare a danno dei nati dopo il 1980.

LA NOSTRA LUNGO DEGENZA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo