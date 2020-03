Provate ad immaginare se in un momento di follia MATTEO RENZI avesse “VOMITATO” ciò che ha vomitato ZAIA sui CINESI…immaginate come avrebbero usato questa notizia la maggor parte dei media ITALIANI e soprattutto i social che con MILIONI di post da strutture come la BESTIA di Salvini, avrebbero sommerso tutto di letame ! INVECE Travaglio, Padellaro, Giannini, Senaldi, Belpietro, De Angeli, MERLINO e la SETTA tutta, Scalfari Damilano e poi mi fermo perchè ho già la nausea…hanno sotterrato tutto! ANZI… due ore dopo il Corriere del pentaleghista CAIRO si affrettava ad intervistare il ricciolone veneto per permettergli di mettere una pezza…La RAI non ha mai usato le parole di Zaia ma circonvoluzoni che accennavano ad una frase “un po’ imprudente”! E così la notizia si è dissolta, svaporata e sigillata nell’oblio! E intanto noi siamo qui a postare innocue indignazioni che leggiamo solo noi tra di noi senza che nulla travalichi lo spazio di queste pagine! Nel mio piccolissimo ogni volta che posto qualcosa qua poi lo faccio in copia su almeno dieci altri indirizzi che propongono opinioni avverse alle nostre in modo che qualcuno che non la pensa come noi si possa rendere conto che esiste anche qualcuno che non la pensa come loro! Andate su altre pagine ad esprimere la vostra indignata RABBIA e soprattutto cosa vogliamo farne di questo paese con la guida di MATTEO RENZI ! Facciamo sapere che anche noi esistiamo e lotteremo…diversamente rischiamo davvero l’estinzione!

