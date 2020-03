Napoli, sedicenne ucciso durante tentativo di rapina a un carabiniere. Parenti devastano l’ospedale.

Incredibile ma quanto pare Vero. In Italian hanno più diritti le persone che non rispettano la legge che le forze dell’ordine. Ma quanto Mai una persona che sa di intendere e volere utilizza una pistola finta o vera con la forte intenzione di fare del male ad altri le danno ragione perché le forze dell’ordine rispondono con mezzo appropriati???? Io vorrei vedere come si comporterebbero le masse critiche in una situazione in cui si trovano spesso le nostre forze dell’ordine.

Quando un sedicenne esce di casa con una pistola vera o finta che sia, con il chiaro intento di andare a rapinare qualcuno e più o meno consapevole delle conseguenze, è bene che le istituzioni si interroghino sul da farsi; soprattutto perché non stiamo parlando della periferia di una città del terzo mondo ma di una città italiana.

Questo è un degrado che nasce e viene alimentato dalla famiglia. Le istituzioni, la scuola, i servizi sociali il controllo del territorio e all’occorrenza, in ultima analisi gli organi giudicanti dove stavano e dove sono?

Troopo complicato farsi domande, eh…. Meglio chiudere in fretta la questione con una probabile condanna del carabiniere e un sicuro funerale per il sedicenne. Se questa è democrazia.

No, ragazzi, ho letto delle cose assurde sui fatti di Napoli. io non sto affatto dalla parte dei carabinieri e delle forze dell’ordine, come qualcuno mi ha contestato in privato per un post precedente: io sto dalla parte della legge. con tutto il dispiacere per la morte di un quindicenne, osservo che, comunque, se tenti una rapina, il rischio che la vittima si difenda è da mettere in conto. se poi, dopo che si è qualificato come carabiniere, tu continui a minacciarlo con una pistola giocattolo (ma lui non lo sa …), stai mostrando un enorme disprezzo per la tua vita. capisco anche il dolore della famiglia, ma dire che era un bravo ragazzo e cercava lavoro non è affatto una scusante. magari era davvero un bravo ragazzo, ma in questa occasione si è comportato come un criminale; e poco accorto, per giunta. ma quel che più mi disturba è il fatto che suoi conoscenti, sulla base della voce che il ragazzo sarebbe stato colpito alla nuca, hanno vandalizzato il pronto soccorso; ma chi l’ha detto che era stato colpito alla nuca? e anche se così fosse stato, perché prendersela con l’ospedale? è un reato, in questo modo, si riproduce un ulteriore livello di illegalità. perché non rivolgersi alla magistatura? capisco anche la rabbia, ma questa è pura follia. dopo qualche ora, i conoscenti del ragazzo hanno anche fatto una “stesa”: in pratica, sono andati in gruppo, su degli scooter, a sparare colpi in aria davanti ad una caserma dei carabinieri. questo è un atto di una gravità inimmaginabile, perché tende a mostrare che sono loro ad avere il controllo del territorio, che neppure il carabinieri possono contrastarli. non ho simpatia per le forze dell’ordine, che si sono macchiate nel tempo di molte infamie, ma un conto è rivolgersi a un giudice, denunciando un comportamente scorretto, un conto manifestare, anche in modo veemente, il proprio punto di vista, un conto è esibire la volontà di farsi giustizia da soli. è vero che anche la magistratura ha colpe infinite per quanto riguarda la tenuta dei processi e che ricevere giustizia è sempre molto arduo; ma in uno stato di dirtto non esite altra possibilità che affidarsi ala legge. è vero, sono un rivoluzionario, anche se non insurrezionalista, e non ho mai avuto timore di manifestare le mie posizioni, anche quelle più radicali, con determinazione e, quando si trattava della mia incolumità personale, usando anche strumenti aggressivi (mai violenti). ma tra un sistema che, con tutti gli errori che si possono dimostrare, comunque si rifà alle leggi e uno in cui vale solo l’arbitrio, non ho dubbi: preferisco il carabiniere, uomo delle istituzioni e, nella mio imprinting politico, difensore dei padroni, al malavitoso di quartiere che, pensatela come volete, è il peggiore dei nemici di classe, non riconoscendo le leggi che io vorrei fossero sempre rispettate. e tra queste, il diritto delle persone alla loro incolumità, cosa che collide sicuramente con una tentata rapina.

Se uno stato esiste, deve prendere quella massa di delinquenti che hanno devastato il pronto soccorso e gli deve fare pagare tutti i danni. Questa gente ha stancato!!!! Il loro bravo ragazzo,figlio o amico poteva star a guardare la tv invece di andare a rapinare gente. Quando un rapinatore con la pistola anche finta minaccia un uomo di legge armato, il rapinatore è potenzialmente morto. ultima modifica: da

