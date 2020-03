Il quotidiano diretto da Belpietro si concentra sulla questione politica: “Scontro all’ombra del Covid19, emergenza poltronavirus”. “L’epidemia usata per restare al potere” argomenta, a lato, l’editoriale dello stesso Belpietro. Il tema generale è che gli allarmi della prima ora e le misure messe in atto dal governo non sia che espedienti per ritardare l’inevitabile, ovvero la caduta del Governo.

Probabilmente stanco di calcare la mano sul virus, il quotidiano sottolinea anche come “una nave italiana accolga gli straniere e respinge gli italiani”. La versione online, invece, sposta immediatamente l’attenzione si sposta alla Germania: “Aiuto, la Merkel lascia solo macerie” tirando fuori la sempiterna – e fallace – storia del paese che ha sfruttato l’euro per aumentare l’export a scapito delle famiglie e dei consumi interni. Un articolo quasi geniale che riesce a unire i due capisaldi sovranisti: la critica alla Germania e quella al commercio internazionale.

Coefficiente di panico: 1 (ma quello di str******* è fuori scala, come sempre).

COLPA DEL GOVERNO, E DELLA GERMANIA: LA VERITÀ SUL INFORMAZIONE ALL’EPOCA DEL CORONAVIRUS ultima modifica: da

