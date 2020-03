Draghi riposa pensando al Quirinale

Secondo i rumors, se Conte cadesse, l’ex presidente della Bce sarebbe pronto a guidare un governo istituzionale. Ma i piani di Super Mario, che si è trasferito nella villa della famiglia della moglie nel Padovano, sono altri. In futuro si vedrebbe come successore di Mattarella. Ma sa che devono passare due anni, nel corso dei quali avrà cura di tenere ben accesi riflettori sulla sua figura, senza eccessi.

In questi giorni il nome di Mario Draghi è sulla bocca di tutti: se cade Giuseppe Conte si farà un governo istituzionale da lui presieduto, con Giancarlo Giorgetti a fargli da “Gianni Letta”. E giù indiscrezioni. Peccato che gli autori di questo gossip politico facciano i conti senza l’oste, cioè senza l’ex governatore della Bce. Già, che cosa ha in testa Draghi?

L’OTTIMO RAPPORTO CON GIORGETTI

Chi lo conosce bene e lo frequenta riferisce alcune cose interessanti. Primo: super Mario, che quest’anno compirà 73 anni, ha davvero un ottimo rapporto con il politico leghista che in quel partito è quello che ci capisce di più di economia. Secondo: il banchiere lascia volentieri che si propaghino le notizie su un suo coinvolgimento nella politica italiana, ma non ha nessuna intenzione di andare a Palazzo Chigi, neppure alla guida di un governo di salute pubblica con tutti dentro. Terzo: ha invece interesse, eccome, per il Quirinale e si vedrebbe come successore di Sergio Mattarella. Ma sa che devono passare due anni, nel corso dei quali avrà cura di tenere ben accesi riflettori sulla sua augusta figura, senza per questo commettere errori (soprattutto per eccesso). Per questo andrà in giro per il mondo a occasioni o che abbiano lui al centro (riconoscimenti vari) o che siano di altissimo livello.

IL BUEN RETIRO NEL PADOVANO

Ma nel frattempo, dove sta il nostro uomo? Lui e la sua signora, Maria Serenella Cappello, nobildonna discendente di una famiglia padovana imparentata con il Granduca di Toscana Francesco De’ Medici, hanno tenuto la casa a Roma (dalle parti di viale Bruno Buozzi, zona Parioli), ma si sono trasferiti in gran segreto proprio a Padova. Per la precisione a Noventa Padovana, comune di 11 mila anime che è parte integrante dell’area metropolitana del capoluogo, dove la famiglia della moglie ha da sempre una bellissima dimora antica, Villa Vendramin Cappello Collizzoli.

Vita ritirata, solo qualche puntata in città, sempre con grande discrezione. Anche perché spesso vanno o al mare a Lavinio, sul litorale laziale vicino ad Anzio, o nella casa di campagna di Città della Pieve, famosa perché nell’agosto del 2014 ci piombò Matteo Renzi in elicottero. Non risulta invece che Draghi abbia voglia di avere un ufficio, anche se la Banca d’Italia gliene ha fatto allestire uno. Preferirebbe andare direttamente al Quirinale, dove farebbe casa e bottega.

