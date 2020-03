Navigando in internet trovo che la Camera di Montecitorio oltre i tanti parlamentari ha anche 1063 dipendenti che hanno uno stipendio medio annuo di ben € 122.000,00 (con l’aggiunta delle indennità si sfiorano € 130.000.000).

Sono tutti pagati ben più di un dirigente, anche gli apri porte, e non sono considerati i costi dei parlamentari

Probabilmente gli stessi parametri valgono per il Senato ed il Quirinale. Semmai domani perdo un po’ di tempo anche lì, sebbene dovrebbe farlo qualcuno del M5S che è andato al governo proprio per combattere i costi della politica.

Con l’economia in forte dissesto e messa ancor più in ginocchio dalla crisi acuita dal coronavirus, non sarebbe forse il caso che si mettessero le mani nelle tasche di quella gente, anziché far salire ancora il debito pubblico?

L:ignoranza è un humus fertile per tutti i totalitarismi estremi ed i nazionalismi! Casaleggio ha provato con il misticismo di una setta new age, ma oggi ha fallito! il punto è che l’Italia è il paese più ignorante di Europa ed il 47 per cento degli italiani sono analfabeti funzionali!! capiscono Salvini solo quando urla odio e rabbia! Anche Casaleggio odiava il Pd e Renzi, ma poi la Lega ha odiato tutto l’odiabile ed ha sdoganato il nazismo in salsa padana, prendendo a Grillo tutti i suoi odiatori!! Cosa rimane oggi del grillismo? Rimane l’odio verso Renzi!! Renzi così chiaro, pacato, carico di idee e di buon senso!! È l’esatto opposto dei finti Robespierre grillini che vagheggiano fame, rabbia e manette per tutti e della Lega che ci riporta all’odio razziale ed all’anti semitismo di un tempo!! Le idee non si comprendono ma l’odio e la rabbia la sentono e le fanno proprie pure gli ignoranti

IL 29 MARZO AL REFERENDUM PER IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI IO VOTO NO.PERCHE NON E UN TAGLIO ALLA POLITICA! E UN TAGLIO DELLA DEMOCRAZIA VOLUTA DA M5S DIMOSTRANDOSI DI ULTRA DESTRA NON DI SINISTRA. UN PERCHÉ L'HO SCRITTO NEL POST.

