Il Fatto Quotidiano online, diretto da Gomez, apre con la positività al virus dell’assessore lombardo seguito dallo stato di emergenza dell’Azienda Sanitaria di Crema in crisi di personale e strutture per far fronte al contagio. Il centro della pagina, però, è dedicato ad un titolo: “Oms, contenimento dell’epidemie è l’unica strada”. Si tratta della medesima notizia presente anche sulla Stampa, ma rifrasata in un modo che sicuramente più “attrattivo” per aumentare passaggi e visualizzazioni.

Anche per il Fatto Quotidiano, come per Repubblica, l’Ocse avrebbe descritto il virus come una “minaccia senza precedenti per il PIL”. Le notizie su migranti e la crisi fra con la Turchia arrivano dopo 23 altri articoli dedicati all’emergenza.

Il cartaceo, diretto da Travaglio, apre con “Il contagio galoppa ancora, però si litiga per il pallone”, un titolo – permettetemi – proprio alla “Travaglio”, ovvero di un sarcasmo che nasconde la presunzione di una qualche superiorità intellettuale della redazione rispetto “all’Italietta”.

Fin qui ero propenso a dare un 5, ma poi l’occhio mi è caduto sulla parte centrale dell’edizione cartacea che titola “Wuhan, quell’altro virus creato in laboratorio” con sottotitolo “nel 2015 un team di ricercatori creò un patogeno unendo un coronavirus di pipistrello con uno della Sars, c’è un legame con la nuova epidemia?”.

Notizia, se così la si può chiamare, che Nature, la principale testata scientifica del mondo, bolla come “non verificabile”, ovvero una fake.

Coefficiente di panico post-complotto: 10

IL SARCASMO E IL COMPLOTTO: IL FATTO QUOTIDIANO

