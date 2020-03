Il quotidiano torinese condivide con la Repubblica l’editore (il Gruppo GEDI), ma le differenze a livello di linea editoriale si vedono. La prima pagina del cartaceo si concentra sui rischi economici dell’epidemia e delle misure, anche fiscali, messe in cantiere dal Governo per limitare i danni. Mancano riferimenti alla questione migranti e/o alla crisi fra Turchia e UE che sono spostati in quarta e quinta.

Sull’online, alle 17:30, la Stampa titolava:

“OMS il coronavirus si può contenere, non è ancora pandemia”, un titolo realistico e non particolarmente allarmante;

“nuovi contagi in (varie regioni italiane)”, ma a Torino si può andare nei musei, nei cinema e nei teatri senza alcuna restrizione che contrasta con il successivo…

“Piemonte la riaperture delle scuole (va) verso il rinvio”.

Rispetto a Repubblica, i toni sono più pacati e pragmatici. La questione migranti arriva poco prima della metà della pagina, ma prima ci sono articoli sulla “vendita di armamenti” da parte dell’Italia e altre notizie di politica interna.

Coefficiente di panico: 1

PACATAMENTE SABAUDA: LA STAMPA L'INFORMAZIONE ALL'EPOCA DEL CORONAVIRUS

