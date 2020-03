Il coronavirus, la clausura degli anziani e quel «ricordati che devi morire»

C’è quella scena in cui Massimo Troisi affacciato a una balconata vede un frate trappista che guardandolo severamente gli dice: «Fratello, ricordati che devi morire». E Troisi, era in Non ci resta che piangere, lentamente sparisce intimorito.Un altro grande attore, Vittorio De Sica, in Pane, amore e… congeda rapidamente il fratello sacerdote dopo aver visto passare nella sala comune dell’appartamento che lo ospita una Lea Padovani molto seducente interrompendo così il racconto sull’ordine dei trappisti in cui i monaci si scavavano la fossa giorno dopo giorno dicendo: «Fratello, ricordati che devi morire».Appena un attimo dopo lo stesso De Sica ripete questa frase austera e menagrama a Tina Pica che con rigorosa sobrietà taglia corto e gli dice: «Fratello, ricordati che devi andare a dormire».

I DUBBI DOPO LE RACCOMANDAZIONI DEL GOVERNO

Ieri sera, senza Tina Pica, dopo aver letto le raccomandazioni degli scienziati al governo sono andato a dormire anch’io senza prendere le due decisioni fondamentali di questa mattina. Mantenere in piedi una riunione per preparare una importante iniziativa pubblica romana e soprattutto uscire o no di casa.

