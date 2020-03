LA RICREAZIONE È FINITA Reddito di cittadinanza e quota 100 devono sparire: c’è un paese da ricostruire. Basta sciocchezze.

Finalmente il governo sta facendo le cose giuste. Spazzati via sindaci e presidenti di regione (che facevano solo confusione), ha dettato le norme di comportamento e di contenimento del virus, che sono abbastanza semplici. Poiché non abbiamo (non ancora, almeno) medicine o vaccini, l’unica difesa possibile è l’isolamento. Nessuna riunione conviviale, nessun assembramento, nessun scambio di effusioni (dagli abbracci in avanti). Scuole, ovviamente chiuse: l’idea di riaprirle la prossima settimana si rivelerà una pia illusione, come quella di ridare inizio al campionato di calcio.

Diciamo, in attesa del vaccino, che abbiamo perso un anno. I ragazzi delle medie, Manzoni lo studieranno l’anno prossimo. E Milan e Juventus hanno una vita per darsi battaglia sul prato verde.

Insomma, se per un anno si farà altro, non morirà nessuno.

Semmai ci sarebbe da chiedere più rigore al governo nell’applicare le sue stesse norme. Bar e ristoranti protestano, ma che cosa si può fare? Nessuno può garantire che non si trasformino in pericolosi focolai di coronavirus. E non è tanto allegro entrare in un bar a bere un aperitivo solo dopo essersi accertati che dentro non ci sia nessuno, forse nemmeno il barista.

Qualche lettore mi ha rimproverato dicendo prima pensiamo alla salute, poi ai soldi. Giustissimo. Ma, quando ne saremo fuori, si vedrà che i danni economici sono stati, già adesso, più che rilevanti.

Dovevamo risparmiare quando ne avevamo la possibilità. Invece, obbligati dal populismo imperante, ci siamo imbarcati in spese pazze e senza senso, rinunciando a costruire un’Italia davvero europea e moderna.

Adesso tutti invocano l’Europa. Lacrime di coccodrillo. L’Europa non ha competenze in materia sanitaria, e non le ha perché i singoli Stati non gliele hanno volute concedere.

Per concludere, se questo governo volesse fare il suo dovere fino in fondo, dovrebbe sospendere per almeno tre anni il reddito di cittadinanza e quota100. E destinare quel denaro alle attività economiche nel frattempo andate in malora. Poi, se si dimenticherà di quelle due cretinate, lasciandole morire, meglio ancora. Il nostro problema è costruire un sistema produttivo competitivo, non mandare in pensione gente ancora gagliarda per raccogliere quattro voti.

Abbiamo migliaia di aziende in fallimento, o sulla strada del fallimento: ecco dove si deve intervenire. Per le loro sciocchezze Grillo e Salvini possono aspettare tempi migliori.

LA RICREAZIONE È FINITA Reddito di cittadinanza e quota 100 devono sparire: c'è un paese da ricostruire. Basta sciocchezze.

