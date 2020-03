“L’emergenza non è solo al Nord, l’emergenza non è solo nella zona rossa. Volgiamo lo sguardo a tutta l’Italia, il Sud paga un prezzo elevato e la voce è debole. Il timbro, il suono della voce non provoca rumore. Ma noi di Italia Viva Benevento abbiamo il tono alto, è un tono shock, non ci siamo fermati neanche nel fine settimana”. Così in una nota Cinzia Mastantuono, coordinatrice di Italia Viva Benevento, interviene sulla paura che sta generando il Coronavirus, che ha interessato – finora con un solo caso accertato – anche la provincia sannita.

“La scorsa domenica siamo stati impegnati in una riunione non stop finita in tardissima serata. Abbiamo ascoltato e monitorato la situazione a Benevento e in provincia. La preoccupazione è elevata, esponenziale nei dati di perdita di incassi. C’è stato un blocco in tutti i settori. Anche il responsabile regionale dei Millenials – Giovanni Goglia, sannita – in una nota ha denunciato questo disagio, che noi abbiamo condiviso e divulgato. Non dobbiamo abbassare la guardia, è il momento decisivo. Non a caso abbiamo appreso in serata che anche il presidente della Regione Campania oggi pomeriggio avrà un incontro con tutte le categorie interessate. Personalmente, in quanto Coordinatrice di Italia Viva Benevento chiedo al Governo misure di sostegno mirate. Pertanto chiediamo interventi da sottoporre al Ministero dell’Economia per l’intero comparto dell’agricoltura, commercio, artigianato e turismo della nostra provincia”, conclude Mastantuono.

Coronavirus, Cinzia Mastantuono: “Servono misure per aiutare i commercianti” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo