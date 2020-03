Magari diventeremo un paese migliore. Chissà che con la fine dell’epidemia sparisca anche qualche nostro vizio endemico. Uno, di certo, sta facendo fatica a scomparire, quello della pretesa di saper fare meglio il mestiere degli altri del quale, ovviamente, non abbiamo alcuna cognizione.

Giorni fa sulla 7 c’è stato uno scambio serrato di battute tra il prof Ricciardi, consulente di Conte, e l’on. Marattin di Italia Viva. Il prof sosteneva che negli ultimi 7 anni il Servizio Sanitario Nazionale era stato tagliato di 37 miliardi, il deputato sosteneva che fosse una notizia falsa. Il prof insisteva con aria sussiegosa, che in TV funziona sempre quando si tratta di smentire un politico, e Marattin gli spiegava che, forse, confondeva la somma messa a preventivo con la spesa vera registrata a consuntivo che, aggiungeva, era sempre aumentata. D’altro canto come si fa a sostenere nella stessa frase, come faceva Ricciardi, che il nostro sistema sanitario è di eccellenza nel mondo, con 37 miliardi di tagli in 7 anni? Niente, il prof insisteva, fintanto che Marattin gli ha promesso la pubblicazione dei dati che posto qui.

Ovviamente i soliti beoti della tastiera hanno riempito la rete di improperi contro la “polemica del renziano” Marattin. Sono anni che all’opinione pubblica vengono propinati numeri falsi, ma la gente non li verifica, va a simpatia e da noi chi dice la verità sta molto antipatico. Ma questo è un vizio che difficilmente il coronavirus cambierà, perché è un virus molto più potente del Covid-19, si chiama Pregiudizio2016 e richiede forti dosi di conoscenza e intelligenza. Scorte esaurite?

COVID-19 E PREGIUDIZIO-2016 ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo