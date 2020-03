E’ SOLO QUESTIONE DI TEMPO,TRA UNA DECINA DI GIORNI IL FALSO QUOTIDIANO E LA FALSITA’ ACCUSERANNO RENZI DI ESSERE IL “PAZIENTE ZERO” DEL CORONA VIRUS,ABBIATE PAZIENZA______________!!!

Scanzi, un giornalista o un giornalaio?

Mi domando per quale motivo odia tanto Renzi e chi la pensa come lui forse PERCHÉ non sa dire altro. Per poca gente ho un disprezzo paragonabile a quello che ho per Scanzi. Pochissima. Si sa che navighiamo in un mare di volgarità e ignoranza e lui è il perfetto interprete della televisione antidemocratica!

