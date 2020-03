Anche se tutti tirano a fare finta di niente siamo in piena emergenza: il coronavirus dilaga e siamo già in recessione. Su di noi incombono due disastri di grandi proporzioni: uno sanitario e l’altro economico.

Questo governo, nato quasi per caso, annaspa, ma combina poco, dalle zone rosse la gente scappa. Bar e ristoranti e supermercati sono comunque aperti.

Esiste un modo pulito, costituzionale, per avere un governo migliore?

Sì, e non è nemmeno difficile. Bisogna liberarsi dei 5 stelle e in fretta.

1- I ministri del Pd si dimettono in massa. Il governo va in crisi, non c’è più.

2- Previo accordo preventivo, i capi dei maggiori partiti vanno da Mattarella e lo pregano di fare un governo del Presidente, almeno fino all’autunno. Scelga lui le persone competenti, per fortuna abbiamo esperti di statura internazionale. Qualcuno potrebbe anche accettare di rientrare, per dare una mano.

3- A ottobre si fa una verifica e si decide come procedere.

4- Senza un nuovo governo non esiste salvezza possibile. Dovranno arrivare i marines e la Quinta Flotta a portarci il cibo e i medicinali.

EMERGENZA ITALIA Abbiamo due gravi problemi: uno sanitario e l’altro economico. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo