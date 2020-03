Ora tutti dicono di essere favorevoli alla proposta dei commissari come Genova e Expo. Bene, noi lo abbiamo proposto 4 mesi fa e scritto nel piano #italiashock insieme a tante altre proposte per aereoporti, porti, diminuire i ricorsi, ripristinare #italiasicura . Ora va fatto!

L’ineffabile presidente del Consiglio lo ha affermato, ” obtorto collo”, ma solo a riguardo delle strutture sanitarie ricettive che, inevitabilmente, scarseggeranno prossimamente.

Invece di parlare, dovrebbero dimostrare di sapere fare quanto hanno realizzato in Cina in tempi rapidissimi! Ma senza tergiversare! Superfluo aggiungere che non ammetteranno MAI che IV possa avere indicata una STRADA MAESTRA per l’ avviamento del VOLANO ITALIA.

Non siamo invidiosi se altri copiano i nostri suggerimenti , ci urta un po’ pensare quante idiozie abbiamo dovuto sopportare da questi illuminati ……ma questa è un’altra storia che ci rende orgogliosi , perché non siamo parenti acquistati ed al dunque saremo risarciti dal vero consenso umano e politico che la verità assegna al migliore .Queste sono le giuste sementi da seminare, che faranno col tempo e la costanza far crescere Iv.Oggi, Iv, sembrerebbe una sorta di “isola che non c’e”, ma con la pazienza e la concretezza (Marattin, Bellanova ed altri) si farà sostanza! Ci vuole pazienza.

#italiashock Noi lo abbiamo proposto e gli imbecilli non erano pronti. Per capire necessita intelligenza, e per credere vi vuole la fede. E' queste cose al governo mancano.

