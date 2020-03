Ritengo questo articolo un puro atto di sciacallaggio. Conoscendo bene De Angelis, non sono sorpreso.

Ho avuto una voglia irrefrenabile di scrivere solo: MA PIANTATELA! Poi ho deciso di fornire argomenti per questo “j’accuse”. Sto ascoltando gli interventi e una cosa è chiarissima. Qualcuno ha capito che la situazione è seria, anche se non drammatica, ma che potrebbe diventarlo se non si riesce a fermare l’aumento, anche esponenziale, del contagio. Poi mentre un giornalista ha cercato di difendere come meglio poteva quanto affermato in precedenza, un altro ha chiaramente mostrato di voler continuare ad accusare il Governo. Si è letto che un ex-ministro ha attaccato l’esecutivo dalla Spagna dopo aver chiesto 50 miliardi di €. Bene, se il Paese, non solo il nord, è in grandissima difficoltà perché i danni al turismo saranno enormi, ha bisogno di iniezioni di questa portata, perché non sta in Italia, e più precisamente là da dove derivano i suoi introiti, il Senato, a fare proposte utili e costruttive? Non so se chi legge è d’accordo con me, ma premere per la caduta di questo governo per sostituirlo con un altro del quale non si sa nulla, è un atto di grandissima irresponsabilità in un momento come l’attuale. Questo discorso vale anche per quei giornalisti che non perdono occasione per attaccare chi ora ci governa. Il giudizio è netto: cambiassero tutti mestiere. Purtroppo non lo faranno.

Il problema e’ che le misure precauzioni suggerite ad es dal Dott. Burioni e dalle regioni sono state irrise e etichettate in modo assurdo dal governo per ragioni ideologiche. Non hanno controllato bar,ristoranti e centri “benessere” orientali, non hanno preso precauzioni per i rientri in massa dal capodanno cinesi,non hanno controllato se la autonoma sanità cinese parallela in Italia funzioni anche per i contagiati cinesi. Adesso abbiamo un governo fuori di testa per cercare di nascondere .

Il problema e’ l’economia del nord che potrebbe prendere una botta gigantesche con le pmi che sono in massa pronte a spostarsi nelle loro filiali all’estero per se inoltre quando si parla di fondi UE e’ parlate della autorizzazione a fare altri debiti da pagare con altre tasse che faranno emigrare altre pmi e giovani preparati da tutte le regioni.

E’ il modello xylella applicato a tutto il paese e ai suoi cittadini.

Ci vuole un bel coraggio a parlare di isteria da parte di un rappresentante dei media, che questa isteria l’hanno coltivata e diffusa. Per loro ragioni di convenienza. Io credo che tutte le critiche a livello politico, ovvero quelle che ha fatto De Angelis in questo articolo, dovrebbero essere rimandate a quando l’emergenza sarà terminata. Allora raccoglieremo i cocci e potremo indicare le responsabilità, politiche o meno. Senza escludere le responsabilità dei governatori del Nord.”l’emergenza sospende forse la libertà di espressione?” No, la libertà di espressione è politicamente sacra.Per questo ho espresso la mia su articolo questo articolo.

Quante sciocchezze in un solo articolo. Non è lo stesso concetto espresso da Renzi ospite di Radio Capital? Ma che strana coincidenza.

Io penso che a perdere la testa siano stato anche e soprattutto il sistema informativo. Repubblica compresa. La vostra, e questo articolo lo dimostra, è solo isteria. Cosa volevate che facesse il governo quando scienziati e stampa hanno scritto tutto e il contrario di Tutto. Ha cercato, difronte ad un fatto completamente nuovo e sconosciuto di contenere i focolai. Ora che la situazione è sotto gli occhi di tutti, occorrerebbe senso di responsabilità da parte della Stampa, di Repubblica e in particolare dei partiti di maggioranza e opposizione, invece continuate a fare di tutto per impaurire la gente, e tirate la volata, non si quanto inconsapevolmente a Salvini ed alla peggiore destra.

Ritengo questo articolo un puro atto di sciacallaggio. Conoscendo bene De Angelis, non sono sorpreso. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo