In Italia fa il patriota e poi sparla l’Italia all’estero spaventando il mondo e danneggiando l’economia del nostro Paese.

Questa intervista rilasciata a El Pais è scandalosa. Dire che l’Italia è incapace a gestire l’emergenza significa dare ragione a chi sta mettendo in ginocchio la nostra economia. Proprio stamattina Coldiretti lancia l’allarme dei Tir che non vogliono più entrare in Italia per paura del Coronavirus.

Sai Salvini cosa vuol dire? Che il blocco dei Tir rischia di paralizzare l’intera filiera agroalimentare che vale il 25% del Pil nazionale, offre lavoro a oltre 3,8 milioni di persone e che nel 2019 ha fatto segnare uno storico record delle esportazioni con 44,6 miliardi di euro. Smettila quindi di fare il propagandista irresponsabile e sbracciati come stanno facendo gli italiani, tutti insieme, per evitare il peggio.

ITALIANI: Questo è Salvini che parla male del suo paese ,spesso mi domando dove arriverà la sua cattiveria contro gli altri politici e contro gli italiani ,se all’estero parli male del governo parli male dello stato. Quando pensi che abbia toccato il fondo, è invece continua a scavare, scavare…Spero che, politicamente parlando,ci sprofondi nel buco che sta scavando! Ma nessun magistrato sfogliando le migliaia di leggi che sono in Italia riesce a trovarne una che lo possa inchiodare alle proprie responsabilità?

VERGOGNA! Prima #CapitanMojito dice di difendere l’onore del Paese e poi lo offende con la stampa estera. IL SOLITO SCIACALLO! ultima modifica: da

