AIUTI DAI CINESI Con un volo Air China su Parigi hanno fatto arrivare, gratis, a Torino 2300 scatoloni di materiale medico indispensabile.

Ci sono già tante di quelle polemiche inutili in giro che voglio evitare di avviarne di nuove. Segnalo delle cose, un po’ in disordine. Non faccio nomi.

1- Un gruppo di volontari cinesi ha fatto arrivare a Torino, con un volo Air China su Parigi, gratuitamente, 2300 scatoloni di mascherine e occhiali di protezione. Noi siamo sempre stati bravi a aiutare gli altri. Oggi tocca a noi essere aiutati. È la ruota della vita.

2- Un importante imprenditore ha detto che l’importante è non rinunciare al nostro stile di vita. Mi chiedo su quale asteroide viva. Lo stile di vita è già cambiato. Scenda dall’auto con autista, faccia due passi in qualunque città italiana e se ne accorgerà. Non è mica difficile. Si spera solo di poter tornare, un giorno, al nostro vecchio stile di vita: dispendioso, sgangherato, pieno di ingiustizie, ma meglio, molto meglio, di questa roba di adesso.

3- Sono giorni che una brava regista milanese spreca talento letterario per protestare contro la chiusura dei teatri. Pregherei il prefetto (o qualsiasi autorità competente) a autorizzarla a riaprire il suo teatrino: il pubblico non ci sarà, ma forse nemmeno gli attori. E lei potrà provare il brivido intellettuale di dirigere quattro sedie e un tavolino.

4- Il ministro Gualtieri conferma che quest’anno il deficit italiano sarà del 2,5 per cento. Secondo me si andrà al 3 per cento, e anche oltre. Oggi, giustamente, la questione sanitaria è al primo posto, ma un minuto dopo scoppierà il problema economico. E sarà una questione difficile da risolvere. Di fatto si è interrotto il nostro piano di rientro dall’eccessivo deficit e non si sa quando potrà riprendere.

5- Un mio vecchio amico, diventato poi presidente del Consiglio, diceva sempre: il sistema sanitario nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo, fino a quando riusciremo a tenercelo. Cerchiamo di resistere. Oggi si vede che aveva ragione.

