Le famiglie sono chiamate a riorganizzare la loro vita e quella dei figli a seguito della sospensione dell’attività didattica nelle scuole.

I congedi parentali sono uno straordinario supporto, introdotto nell’ambito del jobs act per la conciliazione vita-lavoro e sono già oggi fruibili. Possono essere richiesti fino ai 12 anni dei figli, sono retribuiti al 30% fino ai 6 anni dei bambini e delle bambine e fino agli 8 anni nelle famiglie a basso reddito, permettono di potersi assentare legittimamente dai luoghi di lavoro per garantire la cura delle esigenze familiari fino a un massimo di 11 mesi, consentendo la tranquillità necessaria in questo momento delicato che il Paese sta vivendo.

Una misura importante, che adesso come Italia Viva siamo impegnati a rafforzare e potenziare per questo momento straordinario.

Un obiettivo giusto, necessario, che vogliamo assolutamente raggiungere.

«L’obiettivo dell’esecutivo è quello di accompagnare le famiglie durante tutto il tempo che sarà necessario per uscire dall’emergenza del Coronavirus.

Dobbiamo rispondere alle varietà di esigenze, sia familiari che lavorative perché ciascun genitore, ciascuna lavoratrice e lavoratore, possano sentire il sostegno di una comunità intera».

I congedi parentali sono stati *introdotti* dalla legge 53/2000. Il Jobs Act li ha resi più generosi e ha *esteso* i congedi di paternità. È importante usare le parole giuste e prendersi i meriti che è corretto intestarsi. L’estensione dei congedi è stata un’ottima misura di policy, non c’è bisogno di esagerare.

Complimenti e buon lavoro!Una ottima soluzione per tantissime famiglie e per mamme single…siamo su una buona strada…occorre però studiare qualcosa anche per le mamme a partita IVA.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo