Nel Consiglio dei Ministri di oggi abbiamo delineato alcune significative misure per contrastare l’emergenza coronavirus: 7,5 miliardi di euro per sostenere la nostra economia e tutelare imprese e lavoratori.

E sono contenta che sembrano accolte anche alcune delle proposte fatte in questi giorni insieme a Italia Viva, dalla moratoria su mutui e prestiti per le aziende, ai congedi parentali, allo sblocco dei cantieri di #ItaliaShock.

Ulteriori risorse saranno assicurate anche per il settore agroalimentare, che sta pagando un prezzo altissimo e non può permettersi di veder vanificati gli importanti risultati raggiunti in questi anni.

Continuiamo su questa strada: insieme, senza lasciare spazio a polemiche e paure, l’Italia è pronta a vincere questa sfida.

Continuiamo su questa strada: insieme, senza lasciare spazio a polemiche e paure, l'Italia è pronta a vincere questa sfida.

