“Stanno facendo un lavoro enorme, commovente. Io la sera quando torno a casa stanco morto penso alla giornata trascorsa e quando vado in giro vedo delle facce sicuramente stanche e preoccupate ma col sorriso sulla bocca. Meriterebbero una medaglia”. Sono le parole di Rosario Canino, direttore dell’Asst di Cremona.

E allora oggi almeno un pensiero, a loro, dedichiamolo tutti. All’ospedale di Cremona. A chi lavora in ogni ospedale in Italia, facciamolo ogni giorno. Perché loro sono in prima linea di fronte a questa difficile emergenza, prima di ogni altro. Loro si prendono cura del Paese e loro sono il simbolo della forza e della professionalità che permetterà all’Italia di farcela. Grazie.

Chi svolge il lavoro di medico, infermiere, e personale sanitario, ha soprattutto un grande amore verso il prossimo, e in questi giorni ne stiamo avendo la più grande testimonianza.

Spero che alla fine di questa emergenza il Presidente Mattarella istituisca una medaglia d’oro per quanti, con abnegazione e a rischio della propria salute, hanno contribuito alla soluzione del problema. Grazie a tutti voi che state in prima linea per aiutare tutti i malati ,col rischio di essere anche voi contagiati ,mille grazie per il vostro coraggio che Dio vi possa aiutare e proteggere . SI LO SO CHE Fino a ieri eravate : la malasanità, spesso insultati, oggi siete degli eroi ,e si bisogna mettere in conto che siamo ITALIANI DELLE BANDERUOLE CHE PIACE FARE I FURBI E POI CAGARSI A DOSSO.. Come dire, l’uomo oggi ti innalza e domani ti uccide. Loro hanno imparato a lavorare per il malato, senza aspettarmi nulla in cambio, e spero che la lezione che ci sta dando questa emergenza , serva a molti, soprattutto a coloro che decidono del loro futuro (stipendi, numero di personale adeguato…)Sarebbe anche utile rinnovare il loro contratto di lavoro. Qualcuno sta aspettando da più di 12 anni. I ringraziamenti ora mi sembrano superflui.

