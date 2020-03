L’ESPRESSO SETTIMANALE DELLA REPUBBLICA SORELLA DEL FATTO QUOTIDIANO.I SUOI “GIORNALISTI” DOVREBBERO VERGOGNARSI PER L’OPERAZIONE CAPUA ED AVERE LA DIGNITÀ ALMENO DI CHIEDERE SCUSA.MA NON HANNO NE’ PROFESSIONALITÀ NE’DIGNITA’

ILARIA CAPUA, un’altra vittima di una campagna di fango e di odio senza precedenti. La stupida superficialità ed emotività degli ‘ELETTORI ITALICI’, è incommensurabile. E non è un caso se oggi, l’Italia, si trova nelle condizioni così disgraziate. Di tutto ciò che accade nella vita non è mai per ‘caso’ ma, è il frutto delle nostre scelte non ponderate. Con le vostre scelte politiche, oltre che referendarie, avete voluto/determinato o no l’ascesa di scellerati incompetenti al governo? Avete soddisfatto i vostri istinti più remoti come l’odio, la rabbia, l’invidia, la cattiveria, la ‘superbia’, ecc… Siii….. e allora zitti e stecca. La pochezza dei tanti, ha impedito, interrotto e distrutto quei piccoli, timidi segnali di vero cambiamento che si stava provando a costruire? Siii….. e allora zitti e stecca. Quannu se usanu li pedi e non la capu, quistu capita.

” Questa donna si chiama Ilaria Capua.

In questi giorni l’avete vista più volte in tv a parlare di virus e vaccini.

Ilaria Capua era una deputata del Parlamento italiano.

Ilaria Capua fu infangata dal sacro blog di Grillo come una “trafficante di virus”.

Ilaria Capua il 4 giugno 2014 venne “condannata” da Alessandro Di Battista dalla sua pagina Facebook dove ne chiese le dimissioni e invitò tutti i suoi “seguaci” a rilanciare quel fango mediatico ([https://tinyurl.com/vw8suq3](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fvw8suq3%3Ffbclid%3DIwAR3zt0zxmQEmTmab2UV4iOWvMEn8_bdobBfqKpFHGu6Pr1pYoqCDVx7pHGI&h=AT1xL5QvMgOQPtdkSxY2LV6nP5wymSFWPJshnzBvm8x8oAhdF_ODmb1Druxh7ZQlepwC0qNQ7R-HBmv58FdLrgq8hs0FTYnsa9cCke17sp8uoUVnBe5WLiXX5OhH8wH7JN7ZGjSbif4jQjaHBR2W3B9i_de-cqvV91E))

Ilaria Capua fu messa alla gogna dal MoVimento 5 Stelle e da una stampa frettolosa come a capo di una associazione a delinquere che “trafficava in virus”.

Ilaria Capua fu messa sul banco degli imputati dal M5S più volte in parlamento e più volte ne chiesero le dimissioni perché indagata.

Ilaria Capua si dimise per rispetto delle istituzioni e perché, diciamolo, vittima di una campagna di fango senza precedenti.

Ilaria Capua fu assolta.

Ilaria Capua non lavora più in Italia.

Per via di un giustizialismo sfrenato il Parlamento italiano ha perso una delle persone più competenti in virologia.

Oggi Ilaria Capua è una delle persone che più di tutti si sta impegnando a battere il coronavirus.

Ora, a tutti quelli che sollevarono fango e fecero da sponda a quella campagna di insulti, ma non vi vergognate un po’?”