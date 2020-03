Su #ItaliaShock, slittamento mutui aziendali e congedi parentali le nostre richieste sembrano accolte. Continueremo a lavorare mettendo in quarantena le polemiche e cercando di dare una mano. È una sfida difficilissima ma siamo l’Italia: tutti insieme ce la faremo.Matteo Renzi

Il coronavirus ha cambiato l’agenda di tutti noi, a cominciare da quella delle famiglie e delle imprese. Dal primo momento, abbiamo detto zero polemiche e concentriamoci sull’emergenza. Il presidente del Consiglio sarà valutato prima di tutto dagli italiani sia per come saprà gestire l’emergenza sanitaria, sia per la risposta economica. Abbiamo tutti bisogno di chiarezza e di una sola voce che possa indicarci un percorso, anche se difficile. Da parte nostra, faremo tutto il possibile per dare una mano.

Abbiamo chiesto di avere una catena di comando semplice e chiara: le famiglie devono ricevere pochi messaggi, chiari. E tutti insieme dobbiamo fare del nostro meglio per affrontare l’emergenza come stanno facendo medici, infermieri, farmacisti cui va il nostro GRAZIE.

Su Piano Shock per i cantieri, slittamento di mutui/prestiti aziendali e congedi parentali le nostre richieste sembrano accolte. Continueremo a lavorare mettendo in quarantena le polemiche e cercando di dare una mano. Perché è una sfida difficilissima ma noi siamo l’Italia. E tutti insieme ce la faremo

Finalmente ci ascoltano … ma si è perso tempo prezioso.Bravo Renzi vai avanti con le tue idee ne siete rimasti in pochi politici che vogliono il bene degli italiani e del Italia in bocca al lupo

Io sto con quell’antipatico di Renzi, SI, perché è il miglior cavallo di razza, per intelligenza, mente aperta proiettata nel futuro e onestà. Tre doti che nessuno ha nel panorama politico, e per denigrarlo si devono arrampicare sugli specchi. Sentiamo le unghie che graffiano il vetro. Questione di stazza miei cari. O ce l’hai o non te la puoi inventare. RENZI SI NASCE, NON SI DIVENTA.

