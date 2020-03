Abbiamo chiesto una catena di comando semplice e chiara: le famiglie devono ricevere pochi messaggi, chiari. E tutti insieme dobbiamo fare del nostro meglio per affrontare l’emergenza come stanno facendo medici, infermieri, farmacisti cui va il nostro GRAZIE.È una sfida difficilissima ma siamo l’Italia: tutti insieme ce la faremo..

Nel Consiglio dei Ministri di oggi abbiamo delineato alcune significative misure per contrastare l’emergenza coronavirus: 7,5 miliardi di euro per sostenere la nostra economia e tutelare imprese e lavoratori.

E sono contenta che sembrano accolte anche alcune delle proposte fatte in questi giorni insieme a Italia Viva, dalla moratoria su mutui e prestiti per le aziende, ai congedi parentali, allo sblocco dei cantieri di #ItaliaShock.

Ulteriori risorse saranno assicurate anche per il settore agroalimentare, che sta pagando un prezzo altissimo e non può permettersi di veder vanificati gli importanti risultati raggiunti in questi anni.

Continuiamo su questa strada: insieme, senza lasciare spazio a polemiche e paure, l’Italia è pronta a vincere questa sfida.

Nello sbigottito silenzio privo d’idee del governo attuale almeno Renzi e coloro che si sono schierati con lui propongono con urgenza cose fattibili subito. Sarà polemico, sarà antipatico, sarà arrogante (non a me, ma ognuno ha i suoi gusti), ma individua le giuste proposte nei tempi opportuni.Un passo in avanti notevole rispetto alla bozza originaria del decreto. Speriamo si possa fare ancora meglio nel reperire ulteriori risorse aggiuntive da destinare al rilancio dell’economia.

