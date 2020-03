Bellissima intervista!! Un grande uomo!!!

Finalmente un’intervista a cuore aperto dove è uscita la statura dell’uomo Renzi, dovrebbe portare questo linguaggio dentro la politica , dovrebbe anche portare la sua cultura e la qualità delle sue letture.Che bella intervista!! Meraviglioso Matteo in tutta la sua umanità, è un piacere ascoltarlo! E complimenti alla conduttrice, finalmente toni pacati e rispettosi. Matteo aperto e sincero. Una intervista piacevolissima e simpatica. Brava la giornalista con le sue domande stimolanti prive di acredine e di cattiverie.Sempre grande Renzi. Chi dice che è antipatico non conosce il vero Matteo. È veramente piacevole ascoltarlo.

Non avrei più finito di ascoltarti! Sono arrabbiatissimo per questoOdio assurdo

Nei tuoi confronti! A che pro? Chi ti offende non argomenta! Non sanno perché è nemmeno ciò che hai fatto! Anche no! Anche bastaaa

Matteo il coraggio delle idee deve essere un orgoglio! IV ha proposto piano shock’ ! Ora tutti a parlarne ma non sottolineano che è tua questa proposta! E no! Tu non puoi dire che non ti interessa la paternità basta che il paese stia bene! Eh no! Noi ci siamo e lottiamo assieme a te! Io non voglio regalare a nessuno L’orgoglio delle buone idee!

Per chi se la fosse persa, l'intervista è sul canale Youtube di Matteo! Qui: https://youtu.be/G6fJ9JvXREM

