Perché se Renzi vuole uno che comandi cala il silenzio?

Abbiamo chiesto una catena di comando semplice e chiara: le famiglie devono ricevere pochi messaggi, chiari. E tutti insieme dobbiamo fare del nostro meglio per affrontare l’emergenza come stanno facendo medici, infermieri, farmacisti cui va il nostro GRAZIE Matteo Renzi

La vulgata corrente, l’etichetta, impone un drastico “non è il momento”. Ho sentito un Ministro affermare che sarebbe assurdo discutere, in pieno coronavirus, dell’ipotesi di un Governo “tutti dentro” per salvare l’Italia. Praticamente, quella che in modi spicci, indichiamo, la polemica politica, è congelata. Vietato parlare. Facciamo parlare la scienza, è il messaggio che più di frequente aleggia in queste ore. Gettando all’angolo, zona fuori luogo, coloro che azzardano critiche a questo Governo.

E’ legittima la schizofrenia dei primi momenti, per un accadimento inedito. L’imbarazzo del premier. Dei ministri. Nel mentre, però, emergono limiti strutturali della coalizione che guida il Paese, oltre a una serie di manchevolezze, lentezze ataviche a reagire al danno reputazionale in corso. Matteo Renzi, riferendosi alla sovrapposizione di competenza della Sanità, ha detto “ci vuole uno che comandi, serve chiarezza”. Prima, Verdelli, direttore de la Repubblica, ha scritto un editoriale accorato. Qualcuno parli a questo Paese, serve una voce che con il massimo di autorevolezza plachi il panico. Il carico da novanta è stato innestato dal sociologo Ricolfi: “considero irresponsabile il comportamento del premier Conte”.

Uno studio di Quaeris rileva che la maggioranza degli italiani bocciano Governo e regioni nella gestione dell’emergenza. Ce n’è abbastanza per parlarne ora, durante il caos emozionale corrente se la leadership di Governo può essere all’altezza del suo compito. E può essere solo un rilievo politico, fatto da una forza della coalizione, a porre il problema. Quindi Renzi. Che è ascoltato proporzionalmente alla diminuzione inarrestabile delle indicazioni percentuali espresse per Italia Viva nei sondaggi. D’accordo l’emergenza sanitaria. Veloce inciso, anche qui.

Le magnifiche sorti e progressive della nostra sanità sono molto sulla carta. C’è carenza di personale, di strutture, organizzazione flebile nel gestire quello che è sì un evento eccezionale, ma che riflette le due, tre velocità, Nord-Sud, del Sistema. Quindi, sanità in primis, c’è da misurare la capacità di reazione sul tavolo dei provvedimenti per rialzare una economia, quella italiana, che è in sofferenza strutturale più della media europea. Ragionare strettamente secondo i parametri europei di sempre, come sta facendo il Ministro Gualtieri, è un limite asfissiante. Ci si riduce a distribuire mance o sovvenzioni qua e là, senza tenere conto che qui soffrono la parrucchiera di Milano quanto l’imprenditore tecnologico di Padova, il barista di Mantova quanto la multinazionale di Roma, il titolare di partita Iva che distribuisce pizze di Piacenza e il commercialista di nome di Cremona.

Renzi ha posto all’attenzione del Governo, da mesi, i 120 miliardi di investimenti pubblici da sbloccare. Il segretario della CGIL Landini ha fatto riferimento spesso alla necessità di un Piano Marshall per l’Italia. Solo ieri pare che il premier Conte abbia compreso quanto gli sta dicendo con determinazione l’ex Sindaco di Firenze. Infatti ha accennato al modello del Ponte Morandi di Genova per iniziare a costruire. Un commissario straordinario per ogni opera che supererà i vari impicci burocratici. Ma cosa ci voleva per far propria una soluzione che ci avrebbe temporalmente avvantaggiato anche rispetto all’estensione infettiva del coronavirus. Perché non si ascoltano i consigli buoni dei compagni di viaggio della coalizione? Dove sta l’inghippo?

Il pensiero di molti, anche di chi non può dirlo, è che questo Governo “nun je la po fa’”. Mancano lo slancio, le persone, il traino. Da domani immersi nella nenia dello stanziamento dei fatidici miliardi in giro nelle sette chiese di Bruxelles prima di spenderli. Gigioneggiare attorno alle clausole capestro della Commissione che ci obbligano non a chiedere soldi ma il permesso di spenderli, frutto comunque di un debito che dovremo ripagare, è mossa poco affine alla velocità richiesta. E vivere nelle speranzose intenzioni del commissario Gentiloni, che non staremo in solitudine, è più una illusione ottica che concretezza, come gli investimenti green promessi, volano della rinascita.

Il consiglio a Renzi è di fare propria la proposta del suo amico Oscar Farinetti di mandare grandi italiani nel mondo a dire che è tutto a posto. Con la variante di trasferirla pari pari alla politica. A un Governo di eccellenze che rassicuri, sistemi l’infezione in corso, ma che si occupi del post fata resurgo.

