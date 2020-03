Prosegue incontrastata la narrazione – da parte di politici e giornalisti – della bufala dei tagli alla sanità. Sapete perché?

Perché per tutti è più comodo dare la colpa a inesistenti tagli da parte dei “politici” (meglio se avversari) o del “liberismo” piuttosto che ammettere che chi gestisce la spesa negli ospedali e nelle aziende sanitarie a volte preferisce allocare il budget in acquisti a prezzi gonfiati delle forniture sanitarie piuttosto che nel miglioramento della qualità dei servizi. Ovviamente questo è un comportamento distorto e non rappresentativo di tutto il settore: ma è da lì che arriva il problema vero.

È per evitare di parlare di questo che si preferisce far ingoiare agli italiani una serie di balle.

Per coloro che sono ancora interessati alla verità dei fatti, per l’ennesima volta, guardate i dati ufficiali qui sopra: il finanziamento del servizio sanitario nazionale è sempre aumentato (praticamente raddoppiato in venti anni, con una crescita superiore a quella del Pil nominale).

Ci sono stati aumenti inferiori a quelli che originariamente ci si attendeva per il futuro. Ma questo non è un taglio: è un aumento (inferiore magari, ma un aumento).

COME VEDETE: Il dato a numeratore non fa una piega, ma è altre sì vero che mancano in organico migliaia di infermieri e dottori. Aggiungo inoltre che per criteri di ricercata efficienza si sono tagliati migliaia di posti letto.

Quindi, a mio modesto parere se la spesa è rimasta inalterata o addirittura aumentata (pur tenendo conto del progressivo invecchiamento del parco clienti), i grandi manager chiamati dalla politica regionale ad amministrare le loro aziende sanitarie private e pubbliche o hanno male amministrato lasciando debiti biblici, o hanno fatto più danni della grandine tranne pochissime eccezioni. Peraltro, non mi pare ci sia lo stesso servizio tra le diverse aree geografiche.

Quindi Sono d’accordo quando si dice che in alcune realtà bisogna andare ad incidere sugli sprechi ed operare un efficientamento della spesa esempio non finanziando più istituti privati perché, è indubbio che tali risorse non sono sufficienti A SODDISFARE IL FABBISOGNO DI CURE DELL’INTERA POPOLAZIONE. Provate ad esempio a prenotare una visita specialistica tramite il SSN, non di rado le capiterà di dover attendere lunghe liste di attesa e di essere costretto a rivolgersi alla sanità privata che noi elargiamo ingenti risorse.E che per evitare che la patologia nel frattempo degeneri pagando di tasca nostra. Oppure accettare semplicemente di ricevere un secco rifiuto a causa della totale assenza di fondi pubblici o di un loro repentino esaurimento,a scapito della nostra salute.

Benissimo. Allora iniziamo a far sentire la nostra e vostra voce quando si tratta di mettere nei ruoli chiave quelle persone che abbiano le competenze giuste per gestire ed allocare al meglio le risorse disponibili, altrimenti si fa il solito giochino dello scarica barile di cui sinceramente ne abbiamo le tasche piene!

Prosegue incontrastata la narrazione – da parte di politici e giornalisti – della bufala dei tagli alla sanità. Sapete perché? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo