E CI LAMENTIAMO PERCHÉ Adesso che baci, abbracci e carezze, non posso essere diffusi a dismisura ma per prescrizione medica è necessario evitarli, ci accorgiamo di quanto è difficile astenersene. Io stesso, dopo il sorriso mi precipito a porgere all’altro il bacio e l’abbraccio. Difficile tenere a freno questa abitudine consolidata. Nella vita avremo sempre bisogno di dare e ricevere carezze per affermare la nostra esistenza e riconoscere quella dell’altro. Le carezze, i baci e gli abbracci, sono un modo non verbale e inequivocabile per rafforzare il legame, per dimostrare amore e per consolidare il rapporto, facendo percepire all’altro che ci siamo….. Mannaggia al corona virus….

Dicendo ciò! Purtroppo stiamo dimostrando di avere scarso senso civico e di non aver capito la gravita’ della situazione.

La Cina e’ una dittatura e guai a non rispettare le norme imposte, qui siamo in democrazia ed in tanti pensano di fare I furbi.

Chi parte per le seconde case, chi viaggia, chi partecipa ad assembramenti affollati.

Di tutto di piu’.

Un grande caos, sarebbe forse necessario che il governo sanzionasse chi si sposta almeno da Lombardia, Emilia e Veneto.

SAMO ITALIANI CI CAGHIAMO A DOSSO PER IL VIRUS! MA VOGLIAMO FARE I FURBI! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo