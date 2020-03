CORONAVIRUS: COMINCIAMO DA NOI.

Si sono sbandierati come valori l’improvvisazione, l’inesperienza, l’equidistanza dalle grandi categorie del pensiero. Questo tipo di populismo si è spinto fino a lambire il discorso scientifico, dove invece da sempre vige la regola della dimostrabilità, e dove la competenza – non quella auto-attribuita ma quella dimostrata – è un elemento irrinunciabile. Senza onere della prova, invocando complotti e sistemi, si sono attaccate verità scientifiche documentate e certificate, aprendo lo spazio a un ciarlatanismo a tratti davvero sconcertante.

PASSIAMO SOPRA A QUESTO BECERO POPULISMO! COMINCIAMO DA NOI GENTE INTELLIGENTE

In questi giorni in cui tante persone anziane scelgono di stare a casa – li ringrazio per questo gesto di responsabilità – sarebbe bello se come vicini di casa facessimo un piccolo gesto:

Suonare il campanello e chiedere se si ha bisogno di un pò di spesa, di qualche medicinale o semplicemente di un sorriso.

Un piccolo gesto che può rendere più bella e solidale la nostra Baranzate.

Che ne dite, lo facciamo? Diffondiamo questa proposta? Come amministrazioni stiamo lavorando su azioni di sostegno, ma se “cominciamo da noi” iniziamo fin da subito.

So che molti di noi già lo fanno, ma la solidarietà non ha confini. Allarghiamo!

#cominciamodanoinoncifermiamo

