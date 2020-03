Anche il sovranismo è molto influenzato dal corona virus.

Il ritorno dei media mainstream, i muri che non servono, i mercati come cure. Tre storie esemplari sul coronavirus ci insegnano che per alzare le difese immunitarie della globalizzazione occorre denunciare con forza tutte le bufale della post verità.

Un articolo molto bello pubblicato ieri dal New York Times, scritto da un professore di Filosofia di nome Michael Marder, introduce nei ragionamenti legati alle conseguenze del coronavirus uno spunto di riflessione nuovo, gustoso e interessante, che ci permette di capire in che senso la storia del virus che sta purtroppo conquistando il mondo ci dice molto non solo della nostra capacità di governare un’epidemia ma anche della nostra capacità di capire il mondo all’interno del quale viviamo.

Più semplicemente, senza scomodare dietrologie e additare nemici di comodo: le masse mondiali non erano mentalmente e culturalmente pronte ed attrezzate per guidare la formula uno tecnologica e della comunicazione in tempo reale che ci siamo trovati a dover guidare. L’angoscia assale quando avverti che hai perso il controllo della macchina. Tutto il resto, come l’accostamento ad essere noi il coronavirus è la conseguenza inevitabile dell’impreaparazione globale che si rifugia confusamente nelle parole al vento.

ORA! Se da una parte dipendiamo dall’Europa dall’altra dipendiamo da noi stessi e dalla capacità e dalla tempestività di fare quel che c’è da fare, a partire dagli sgravi fiscali generali, dall’abbattimento di ogni burocrazia nell’intrapresa e dei carichi contributivi del lavoro. Serve un new deal, un piano Marshall, un whatever it takes italiano, altroché 3,5 miliardi e fase 1 e 2 e così via, serve una risposta clamorosa ad un Paese che arranca intimorito e non può aspettare, serve un governo che sappia fare cosa, come, e soprattutto ora. Da ultimo una chiosa sulle solite dichiarazioni della sinistra, perché ogni volta che c’è un problema grave si sente dire” assumiamo” visto che la colpa è sempre del poco personale, dalla giustizia, alla scuola, all’amministrazione e alla sanità, fosse per i postcomunisti dovremmo essere tutti statali per funzionare bene, come se i costi li pagassero i marziani e il comunismo avesse generato la ricchezza.

NEL FRATTEMPO! Si sta sviluppando una vera e propria psicosi, con reazioni inconsulte ed anche pericolose per sé stessi e gli altri. Da più parti ci si chiede da cosa possa dipendere? Dall’instabilità di carattere degli italiani, fantasiosi ma facilmente condizionabili, pedanti ma poco tolleranti alle restrizioni, paurosi quando si sentono minacciati, gradassi davanti a quelli ritenuti più deboli? Fatto è che si vedono file paurose davanti ai supermercati, con carrelli strapieni come in tempi di guerra o carestia, sembra di essere davanti a persone defedate o debilitate anziché a normali cittadini. Tamponi a sorpresa e guai a chi scappa, viene perso con la forza, malmenato e portato immediatamente in quarantena, negli aereoporti ti passano accanto misurandoti temperatura e se per caso sternuti ti internano immediatamente. Studio e scuole bloccate, non parliamo dello sport e del lavoro, tutti luoghi del demonio, il virus ti aspetta al varco. Signori dove stiamo andando? Verso la follia?

SI QUESTO È il momento dei nostalgici. Quelli che ricordano compiaciuti come il primo a parlare di “pericolo giallo” ed a pronosticare che questo pericolo si sarebbe manifestato con i prodotti a bassissimo costo e con le epidemie provenienti dalla Cina fu Benito Mussolini. E quelli che aggiungono come il primo ad abolire la stretta di mano nel nostro paese sia stato Achille Starace nel quadro della battaglia contro la borghesia pantofolaia. Ma i nostalgici sbagliano. Non solo perché la storia che si ripete da dramma si trasforma in farsa e viceversa. Ma soprattutto perché c’è il rischio che questa benedetta storia si ripeta in tutto. Facendo in modo che il governo non si limiti ad imporre agli italiani l’abolizione della stretta di mano per evitare il contagio da coronavirus ma stabilisca che l’unico modo di eliminare il virus, che come dicono gli scienziati soffre il caldo, sia quello di saltare in un cerchio di fuoco. Con gli alalà abbiamo già dato!

Anche il sovranismo è molto influenzato dal corona virus.

