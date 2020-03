CI VOLEVA IL CORONA COVID-19 PER UNIRE I POLITICI.

Zingaretti positivo al Coronavirus: da Salvini a Renzi, da Gentiloni a Di Maio, Raggi, Meloni.. GLI AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE AL SEGRETARIO DEL PD

Coronavirus: Gentiloni, forza Zingaretti, uniti nel contrasto

“Forza Nicola Zingaretti! Più che mai decisi e uniti nel contrasto al Covid 19”. Lo scrive su twitter il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni

Coronavirus: Renzi, forza Zingaretti siamo tutti con te

“Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il coronavirus. Tutti insieme, tutti!”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi, dopo la notizia data dallo stesso Nicola Zingaretti di essere risultato positivo al coronavirus.

Coronavirus: Raggi, vicina a Zingaretti,auguri pronta guarigione

“Esprimo la mia solidarietà al Presidente Zingaretti. Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.

Coronavirus: Meloni, in bocca al lupo a Zingaretti, forza

“In bocca al lupo a Nicola Zingaretti! Forza!”. È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Coronavirus, Di Maio: pronta guarigione a Zingaretti, importanti messaggi rassicuranti

Auguro una pronta guarigione a Nicola Zingaretti”, così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo che il segretario del Pd ha annunciato di essere positivo al coronavirus. “Contento che Nicola abbia rassicurato tutti personalmente con un video. In questa fase, nonostante le difficoltà, è fondamentale restare uniti ”, conclude Di Maio.

CORONAVIRUS: FONTANA, ‘VICINO A ZINGARETTI, A PRESTO PIU’ FORTI DI PRIMA’

“Caro Nicola, ti sono vicino e sono sicuro che ci rivedremo presto, più forti di prima, per andare avanti a combattere insieme questo virus”. E’ il messaggio che il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolge al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che su Facebook ha annunciato di essere positivo al coronavirus. “Io ho praticamente finito la mia quarantena – sottolinea Fontana – e posso capire cosa significhi essere isolati per due settimane quando si è chiamati ad affrontare una tale emergenza. Un grande in bocca al lupo da parte di tutti i lombardi”.

Coronavirus: Salvini a Zingaretti, auguri di pronta guarigione

“Al segretario del Pd Nicola Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute!”. Lo scrive su twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.

