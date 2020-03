“In una fase come questa è necessaria l’unità, la massima concentrazione sulle cose da fare, al di là delle cifre stanziate dal governo e da quelle richieste dalle opposizioni è il ruolo dell’Europa che deve essere decisivo, l’emergenza è europea la risposta deve essere europea”.Luigi Marattin

Dovrebbe essere così, ma i precedenti non autorizzano particolare ottimismo.EUROPAAAAAAA….prima o poi riuscirà ad essere EUROPAAAAA…

Lasciamo perdere l’Europa e pensiamo ad uscirne con le nostre forze… Non siamo secondi a nessuno… E in questi frangenti nessuno è più bravo o migliore dell’altro. Preoccupiamoci di fare tutto quanto è nelle nostre possibilità. L’Europa ha tempi di reazione biblici e sensibilità diverse su temi economici.

Io voglio credere che col tempo si realizzerà il sogno europeo, ma continuo anche a vedere comportamenti censurabili da parte di alcuni Paesi Europei e qui mi fermo nel giudizio per stile personale.

PS: L’emergenza richiede anche persone competenti nei vari settori. Così non è il Ministro della Giustizia. Non può essere emesso un provvedimento in merito alle attività legali così fatto. Non si può delegare la gestione dell’attività giudiziale ai dirigenti, Presidenti dei Tribunali. È caos assoluto.

