E IL TEMPO DEL CORONAVIRUS! Per essere credibile, l’evocazione dell’intervento dell’Europa non può essere generica.

Vero. Come è vero che come ogni cosa umana tende a degradare e necessità di costante manutenzione.

Per essere credibile, l’evocazione dell’intervento dell’Europa non può essere generica. L’Europa, si sa, è l’ennesimo capro espiatorio: quando serve un comodo colpevole – e abbiamo finito di incolpare il “liberismo selvaggio” e i “mercati” – si indica l’Europa.

Ma essa ad esempio non ha alcuna competenza in materia sanitaria: come poteva quindi intervenire sul coronavirus? In generale, che senso ha incolpare l’Europa di inazione su competenze che gli Stati nazionali, puntualmente, vogliono tenersi ben strette?

C’è invece un terreno su cui l’Europa può e deve intervenire al più presto: quello economico.

Noi di Italia Viva proponiamo due cose:

1) sul fronte della politica monetaria e di vigilanza, la Bce copra l’operazione di sospensione delle rate dei mutui per tutte le famiglie e le imprese per tutto il 2020: sia con speciali emissioni per garantire liquidità al sistema bancario, sia sterilizzando temporaneamente gli effetti di questa operazione sui requisiti patrimoniali delle banche per quanto concerne la vigilanza prudenziale.

2) sul fronte fiscale, la Ue coordini immediatamente uno stimolo fiscale da parte di tutti i paesi membri, proporzionato allo spazio fiscale disponibile e in deroga alle regole fiscali (che, tra l’altro, si potrebbe cogliere l’occasione per cambiare).

Con queste due cose, evocare l’intervento dell’Europa ha un senso. Altrimenti, continua ad essere un modo per evitare di guardarci allo specchio e agli errori commessi in passato.

COME DETTO: La sanità non è una materia di competenza dell’U.E. Ciò non toglie che per senso di responsabilità, se un Ministro della Salute chiede un tavolo comune ai colleghi per discutere assieme dell’emergenza, sia corretto ignorarlo per due settimane. Si può andare anche oltre il mero aspetto delle competenze se c’è la volontà politica di farlo.DETTO Ciò! L’Europa deve assicurare massima flessibilità della bce e sui conti e magari allocare il materiale sanitario dove serve. Oggi francia e Germania non danno mascherine all’Italia. Se questa si chiama Europa… poi magari se fa qualcosina al confine con la turchia invece di chiamarlo scudo…Il momento è drammatico.Molte piccole attività licenziano il personale, non potendolo pagare.Perché, quando si parla di provvedimenti FINANZIARI, non si da modo di fruire della CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA da parte di TUTTE LE REALTA’?