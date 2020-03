Il silenzio a volte é la scelta migliore

Un paese serio durante un’emergenza sanitaria del genere non mette in giro la bufala di decine di miliardi di tagli alla sanità.

Perché anche se è la via più comoda per trovare un colpevole, non è né quella vera ne’ quella che ci aiuta a rafforzare davvero il nostro sistema sanitario e a nobilitare lo sforzo che medici e infermieri stanno compiendo in questi giorni difficili.

Chi normalmente non segue queste cose ma che in questi giorni è bombardato da questa ignobile propaganda si prenda per favore due minuti per leggere qui.

Perché se non facciamo igiene nel nostro spazio pubblico, non sarà il coronavirus la malattia che spegnerà la nostra democrazia e la nostra comunità. Ma una ben peggiore. Quindi, rendere efficiente la sanità pubblica, riportare i servizi al suo interno, obbligare i medici a scegliere se lavorare nel privato o nel pubblico, ed avvicinarsi al rapporto spesa/pil dei paesi avanzati ai quali teoricamente apparteniamo. Aggiungerei a quanto detto da altri che è criminale NON AUMENTARE LA SPESA PER IL SSN in presenza di una popolazione sempre più anziana. In poche parole, al di là del fatto che vorrei investimenti nella SANITÀ PUBBLICA E STOP FINANZIAMENTI VERSO QUELLA PEIVATA, fatte salve tutte le giustissime critiche ad eventuali destinazioni di certe spese, SE LA SPESA SANITARIA È RIMASTA COSTANTE QUESTO SI TRADUCE IN UN CROLLO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. La spesa sanitaria PUBBLICA RIPETO PUBBLICA dovrebbe aumentare, non rimanere costante, in presenza di sempre più anziani,questo e il problema. Serve fare una riflessione che mi sembra importante. Il sistema sanitario dei lombardi – ed anche quello veneto – si basa sulla parità dell’offerta sanitaria pubblica e privata. Ebbene, perchè la sanità privata non si fa carico anch’essa dell’emergenza? Siamo al solito criterio, privatizzare i prodotti e socializzare le perdite. Non si offenda l’intelligenza di milioni di italiani, oltre i tagli corposi alla sanità, le regioni cedono dal 40% al 20% della spesa sanitaria ai privati (cominciando da eccellenze come l’Emilia romagna) , che in questa emergenza sono nascosti e silenti, forse con forza li si potrà obbligare.Il silenzio a volte é la scelta migliore. PS:ORA Marattin ha ragione tecnicamente, si aggrappa alla semantica ed è odioso per questo, ma non lo puoi sbugiardare se non lo metti 1) a confronto con gli altri e 2) a confronto con le necessità del Paese: “nel 2018 l’Italia ha destinato risorse pubbliche alla sanità per un valore pari al 6,5 per cento del Pil, una percentuale vicina alla media Ocse (6,6 per cento) ma più bassa di quella di altri grandi Paesi europei come Germania (9,5 per cento), Francia (9,3 per cento) e Regno Unito (7,5 per cento). Questo dato oltretutto è in calo rispetto al 2010, quando si era attestato intorno al 7 per cento. Questo significa che sono state tagliate risorse alla servizio sanitario nazionale (Ssn), oppure no? Se si guarda alle cifre in valore assoluto, si vede che tra il 2001 e il 2019 (fatta eccezione per il 2012 e il 2015) il finanziamento del Ssn a carico dello Stato è sempre cresciuto, passando da 71,3 miliardi di euro a 114,5 miliardi di euro (con una crescita media inferiore a quella dell’inflazione). Da questo punto di vista quindi non si può parlare di tagli. È vero però che negli ultimi 10 anni gli aumenti alla sanità pubblica sono stati ogni anno minori rispetto a quelli programmati negli anni precedenti dalle manovre dei vari governi. Secondo un rapporto pubblicato a settembre 2019 dalla Fondazione Gimbe (che si occupa di attività di formazione e ricerca in ambito sanitario), negli ultimi 10 anni i mancati aumenti al finanziamento del Ssn a carico dello Stato hanno un valore pari a circa 37 miliardi di euro.”

