La risposta all’epidemia delle canaglie

Doma i gilet gialli, sfida gli islamisti, denuncia gli ambientalisti, mostra i muscoli sulla riforma delle pensioni e governa senza isteria il virus. L’Europa ha un leader da sogno in campo contro le politiche da incubo. Ragioni per urlare “viva Macron!”

Non chiude le frontiere. Non isola l’Italia. Non si fa intimidire dalle Le Pen. Non si fa turbare dai Mélenchon. Non si fa spaventare dai gilet gialli. Non cede ai ricatti dei sindacati. Non capitola di fronte alle città bloccate. Non mette in ginocchio un paese per un virus. Ingaggia duelli con i populisti di mezza Europa. Sfida i fondamentalismi denunciando gli orrori dell’islam politico. Elogia la religione cattolica sfidando i perbenisti della laicità.

Apprezzare le doti di un capo di stato straniero, soprattutto francese, comporta di essere tacciati di provincialismo. La destra italiana, da tempo, ha individuato nel presidente Macron un nemico spalleggiata dall’attuale nostro ministro degli esteri , ora redento. La semplificazione crea nemici all’occorrenza: Soros, Greta, anche le sardine e della semplificazione si nutrono alcuni politici nazionali.

Chapeau! Viva Macron! Noi, il Macron italiano ce l’abbiamo e che piaccia o no si chiama Matteo Renzi. Purtroppo, il popolo, la gggente non lo ha capito e continua a non comprenderlo. Il suo ex partito, il Partito Democratico l’ha capito, motivo per cui a causa di invidie, gelosie e rivalità (patologie incurabili tutt’ora nel PD) l’ha fatto fuori invece di aiutarlo a mantenere il 40% e a fargli fare tutte le riforme necessarie per la crescita di questo Paese. Secondo me, però, anche Renzi ha fatto un grosso errore e lo sta pagando duramente considerando i sondaggi. Dopo aver reso possibile la nascita di un Governo che ha salvato l’Italia dal peggior populismo-sovranismo, invece di mettersi da parte, avrebbe dovuto prendere un paio di Ministeri importanti. Lo vedrei molto volentieri alla Farnesina, certamente sarebbe un eccellente Ministro degli Esteri con tutte le relazioni che ha saputo creare a livello internazionale. Comunque, non deve mollare. Viva Renzi!

