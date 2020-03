Le buone idee prima o poi hanno successo.w italiaviva

“La liquidità è un airbag, abbiamo bisogno di dare alle famiglie la possibilità di non pagare i mutui, slittino le rate del mutuo come slittano le partite di calcio, slittino le restituzioni dei prestiti aziendali.

Siamo tutti insieme, tutti compatti e uniti per dare due risposte: una sanitaria e una economica, che viene dopo quella sanitaria. Una risposta del governo c’è, ora bisogna dire che si deve dare liquidità”.Matteo Renzi

Gli 80 euro sono rimasti il bonus ai giovani pure stai a vedere che anche il referendum era giusto!Leggiete gli articoli del Referendum costituzionale proposto da Renzi nel 2016 e bocciato anche dai grilli…oltre che dal PD Leggiete. Non è possibile che voi grullini e pidini siete fatti tutti con lo stampo? O voi il cervello serve da soprammobile.

OGNUNO NEL SUO RUOLO EVITI DI CREARE UN VERMIINAIO.

Ciò che sta succedendo ci potrà almeno servire a riflettere a differenza dei cantori delle sorti meravigliose e progressive”, delle crescite esponenziali e del mito del successo che: “Una vita tranquilla e umile porta più felicità che l’inseguimento del successo e l’affanno senza tregue che ne è connesso” (Einstein). Chi ama il denaro, mai si sazia di denaro, con il crescere dei beni i parassiti aumentano. (Salomone).Riflettiamo sui nostri stili di vita e sul modello di sviluppo o quantomeno a non farci incazzare o deprimere per i piccoli intralci che costellano la nostra vita quotidiana.

