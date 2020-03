Per non dire piano shock lo chiamano bazuka pur di dire che non hanno copiato!

“Il bazooka finanziario è un’ottima idea, ha ragione l’opposizione a proporlo e il governo ad accettarlo. L’unica cosa chiara che si può fare oggi però, è mettere dei denari perché le aziende non soffrano per questa situazione d’emergenza. Dobbiamo passare la nottata, poi siamo un grandissimo Paese e ce la faremo”Matteo Renzi

Dopo il buio c’è sempre la luce… Forza Renzi sei sempre il migliore.Se i soldi li mettono dove servono davvero allora si che ce la faremo .

Ok !La stampa e la TV Vanno presi con le pinze! ma. Altri giornali parlano di nuove tasse.E ovvio Che sono giornali di parte comprati (schierati) a maggior ragione quella politica che é pure peggio.E se fosse vero praticamente gli aiuti non arriverebbero dal taglio della mangiatoia politica ma dall’ennesimo esproprio a danni dei lavoratori e imprenditori?

Gente e inutile girarci attorno la causa di tutto ciò siamo noi! che al momento opportuno ( il voto) non sapiamo individuare chi veramente vuol fare il bene nostro del ITALIA! E POI SI DA LA COLPA ALLA Politica! Ma se siamo noi che li scegliamoci.Quindi , chi è peggio! Io quando scelgo presto molta attenzione alla preparazione e alla sensibilità e non scelgo mai , un pidocchio riuscito. Ok la gente avvolte sbaglia ma spesso crede alle promesse dette in campagna elettorale. Poi dopo eletti stranamente cambiano e inventano scuse per giustificare quanto detto e non rispettato . SALVINI NON VI DICE NIENTE E NON E IL SOLO, IL SOLO CHE HA FATTO QUALCOSA E DIRE QUALCOSA E DIRE POCO E STATO RENZI,SERVE METTERSELO IN TESTA,ANCHE SE I GIORNALI SOVRA CITATI,E PER LE CAUSE SOVRA CITATE,IL RENZI E SEMPRE DENIGRATO,PERCHÉ SE DENIGRI QUALCUNO ANCHE SE E UN LEADER E TUTTI I GIORNI LI BUTTI A DOSSO FALSITÀ BALLE,DA LEADER ECCELSO PER LA MASSA (IL POPOLO) APPARE UN FARABUTTO,ED E QUELLO CHE E ACCADUTO AL RENZI SEGRETARIO DEL PD E PRIMO MINISTRO.ORA SPERO CHE L’ELETTORE ITALIANO ABBIA CAPITO LA LEZIONE,E CHE IN FUTURO SAPPIA VOTARE INTELLIGENTEMENTE CIOÈ RENZI ITALIA VIVA.

Per non dire piano shock lo chiamano bazuka pur di dire che non hanno copiato! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo