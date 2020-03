Tutto andrà bene! È il messaggio che è partito da Brescia, poi Milano, Bergamo, e ora si sta diffondendo in tutta la Lombardia. È il messaggio più bello da condividere. Contro la paura. Perché è un momento difficile, complicato. Ma noi tutti sappiamo che insieme lo superemo.

L’Italia può farcela. L’Italia ce la farà.

Tutto andrà bene , ma andrà molto meglio appena manderemo a casa Peppino e Giggino ! Ma certo che tutto andrà bene ma anche la politica la tv i giornalisti devono smetterla di parlare solo ed esclusivamente di questo…basta terrorismo mediatico stop alla psicosi.Tutto andrà bene! Si!

Tornerà la tranquillità e la spensieratezza italica, ma non più tollerabile il pressappochismo, la sufficienza, l’impreparazione. Rivalutare le competenze e capire il rispetto dei ruoli e delle funzioni.Torneremo a valutare la preparazione ,le capacità, il merito in tutti i campi non è tollerabile l’improvvisazione.Ce la faremo tutti uniti noi siamo sempre speciali e forti siamo italiani.

