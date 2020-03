«C’è un passaggio necessario da fare in Parlamento e il governo ne ha, ovviamente, pieno rispetto. Dobbiamo avere lo sblocco dei 7,5 miliardi: una parte significativa sarà destinata alle famiglie e una parte investita sul potenziamento dei congedi parentali. Appena ci sarà l’ok della Camera, si procederà al decreto in Consiglio dei ministri. Faremo in modo che la misura sia attiva il prima possibile, credo a metà della prossima settimana».Elena Bonetti.

Bisognava agire per decreto legge in modo che diventasse direttamente operativo. Poi il parlamento ha 60gg per ratificare. In queste situazioni straordinarie, la burocrazia parlamentare va messa sotto il materasso. La gente vuole decisionismo e assunzione di responsabilità, non c’è tempo per tergiversare,”credo a metà della prossima settimana” mi sembra già troppo troppo in là. Serve un aiuto imminente, perché i genitori che non hanno nessun aiuto stanno già facendo i salti mortali per organizzarsi e non è per niente facile.

Quindi c’è qualcosa di positivo: tutti i politici che hanno sempre dileggiato come “populisti” i programmi fondamentali dei RIFORMISTI, ora stanno copiando i loro programmi proponendone i vari punti. Serviva un’epidemia??? Evidentemente si, ci voleva un epidemia per svegliarli.

Una eccellenza di Italia Viva ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo