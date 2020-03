Auguri a tutte le donne, buon 8 marzo! E UN BRUTTO MOMENTO MA TORNEREMO AD ABBRACCIARCI E SARA ANCORA PIÙ BELLO

ORA! La parità di genere non si discute, si pratica. La parità di genere non è “una questione femminile” è una questione di tutti perché una società che abbatte le disparità di trattamento è una società più giusta. Sono ancora troppe le differenze di trattamento, le vediamo in ogni campo. Da quello salariale, alla rappresentanza istituzionale, ai ruoli apicali tanto nel privato che nel pubblico. Ognuno, nel suo campo è chiamato a fare la sua parte e Italia Viva la sta già facendo.Auguri a tutte le donne, buon 8 marzo!

Siete come diamanti…uniche e preziose.Il dono più bello che avessimo potuto ricevere è quello di essere ciò che siete,donne!Chi dice donne dice danno,ed è vero perché danno la vita,danno la speranza,danno il coraggio,danno il conforto,danno se stesse per amore.Auguri a tutte le donne per la festa della donna.

Auguri a tutte le donne, buon 8 marzo! MA! La parità di genere non si discute e non SI FESTEGGIA! SI APPLICA!!!❤ ( da parte di tutti Uomini e Donne). ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo