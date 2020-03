DA LEONE A CONIGLIO

Chi non ha avuto un Leone da Tastiera come amico?

Quello che si è prestato,anima e corpo, alla divulgazione del verbo grillino, che si inorgogliva delle sue condivisioni di merda.

Quello che ha spalato merda a piene mani, senza sapere che, proprio quelle mani, contribuivano allo scopo, offuscare le menti di chi, già di suo, non era connesso.

Adesso pensa alla amuchina, ma neanche con l’acido muriatico riuscirà a pulirsi.

Il Leone si divertiva a postare fake news contro i “Trafficanti di Morte”, così venivano chiamati dai no-vax, gli scienziati colpevoli di essere dei grandi studiosi, anche a livello mondiale, della medicina.

Ma il Leone da Tastiera, su ordine del malefico comico, doveva diffamare, ed infangare, doveva diffondere il verbo della

“LIBERTÀ DAI VACCINI”

In mezzo a tanta ignoranza, cerano dei voti da conquistare, dei voti che avrebbero permesso la conquista del potere.

E il potere bisognava conquistarlo con tutti i mezzi,con tutte le verità, quelle loro, anche quelle che mettevano in dubbio le verità scientifiche.

-I vaccini?

Business al servizio delle multinazionali;

-Gli Scienziati?

Dei Trafficanti di morte;

-Il Prof.Veronesi?

veniva ribattezzato “cancronesi” oppure come

“l’uomo d’affari del cancro”,

-le mammografie? meglio la merda di capra dei vari Di Bella.

-E la Rita Levi Montalcini,premio Nobel?

“VECCHIA PUTTANA”!

Per non parlare degli attacchi diffamatori contro gli Scienziati Burioni e Capua.

Tutto doveva servire alla causa, tutto e tutti, anche coloro che mettevano in dubbio lo sbarco sulla luna o che la terra fosse tonda anziché piatta.

Ancora meglio se portati in Parlamento.

Tutto doveva servire alla causa,e tutto doveva essere ribaltato, anche la “Teoria” sui vaccini, e quindi spazio alla Taverna e alla sua: “VACCINARSI?

E DE CHE?

ME STAI A PIJIA’ PER CULO?”

E il Leone da Tastiera sempre lì, al servizio della Bestia grullina, sempre pronto a condividere falsità e paure, ma, principalmente, a fare cane da guardia al Sacro Blog.

Adesso il caro ex Leone te lo ritrovi un’agnellino,

Un cacasotto, uno che ha paura di uno starnuto.

Uno che è STATO FRAINTESO e che non voleva, anzi per favore dategli un vaccino, fate presto!

