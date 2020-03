Dobbiamo stringere i denti e andare avanti senza indecisioni

Momenti di emergenza richiedono misure speciali. Il DPCM firmato ieri sera individua le zone rosse e stabilisce una serie di regole da rispettare. È richiesto un grande sacrificio a chi in quelle zone ci vive e ci lavora. A tutti loro va il nostro pensiero, la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Non siete soli. Tutto il Paese è al vostro fianco.Questo un momento difficile ma tutti insieme ce la faremo!

Siamo al lavoro da stamani al Ministero per valutare gli effetti del Decreto firmato stanotte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, capirne le criticità e contribuire ad un provvedimento interpretativo che abbiamo chiesto con vigore stamane sulle norme indicate, anche per rispondere ai tanti – cittadini, associazioni di categoria, amministratori – che mi stanno scrivendo anche in queste ore da ogni parte d’Italia. Mi impegno ad aggiornarvi quanto prima rimarcando per la terza volta la necessità di quel rigore nei processi decisionali e quella sobrietà nella comunicazione che sono più che mai necessari adesso. In tal senso ritengo più che opportuna la proposta di Matteo Renzi di nominare come super commissario all’emergenza una personalità come Guido Bertolaso, che ha dimostrato di saper lavorare con governi di tutti i colori e di saper intervenire con efficacia nella comunicazione istituzionale durante le crisi, tema fondamentale come abbiamo visto anche ieri, e nella gestione dell’emergenza.

A presto. Teresa Bellanova

