All’inizio c’è stato bisogno di comprensione. Il fatto era del tutto imprevisto e inedito e le asimmetrie informative hanno trovato nella mancata riforma del Titolo V una loro qualche motivazione. Anche se andare sedici volte in un giorno in TV a dire calma, calma, era, di per sé, un fatto inquietante.

Poi ci sono state le “anticipazioni” di stampa sulla possibile chiusura delle scuole, con contorno di indiscrezioni sulle liti in CdM. Incertezze, poi agitazione di genitori, nonni e caccia alle babysitter.

Ora siamo alla diffusione di una bozza di decreto del governo che estenderebbe la zona rossa alla Lombardia e 11 province del nord. Subito arrivano notizie della “corsa” ai treni per il sud a Milano Centrale. Foto di viaggiatori seduti nei corridoi del notturno Milano – Lecce. “Prima che ci chiudano a nord torniamo a casa” dicono. Col risultato di trasportare il virus a sud dove le strutture sanitarie sono più fragili. Tutto il contrario di quanto raccomandato da giorni.

Borioni con le mani nei capelli, Bonaccini chiede di rivedere la bozza, giudicandola poco chiara e di difficile applicazione in alcune parti. L’8 marzo 2020 potrebbe essere una giornata difficile per tutti. Speriamo di no.

Certo qualcuno dovrebbe spiegare a Conte che Palazzo Chigi non è la Casa del Grande Fratello. E non aggiungo altro, incrociando le dita per carità di patria.

