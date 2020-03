La fuga dalla Lombardia dopo il decreto sul coronavirus

Chi approfitta della chiusura delle scuole per andare a sciare. Chi, in barba alla ordinanza del governo e prima che diventi operativa, scappa con il treno da Milano. Chi fa finta di niente. Un governo che fallisce la comunicazione e comunica bozze di decreti prima della loro approvazione dando tempo aifurbetti ed agli idioti di fare quello di cui sopra. Chi approfitta della chiusura delle scuole per andare a sciare. Chi, in barba alla ordinanza del governo e prima che diventi operativa, scappa con il treno da Milano. Chi fa finta di niente. Un governo che fallisce la comunicazione e comunica bozze di decreti prima della loro approvazione dando tempo aifurbetti ed agli idioti di fare quello di cui sopra.

Nessuno governo può fare bene per gli idioti, incoscienti ignoranti. Qualunque sforzo è così, vano. Aiutiamoci , invece di blaterare sempre, anche perché chi blatera ora ha già dato misera priva di se al governo. Basta ciance e personalismi, ci vuole coesione e buon senso da parte di tutti. Quando si fa’ qualche errore ci può essere l’importante è seguire una strada che ci porti fuori dal caos. Chi parla e sparla certo non aiuta.

OK! Il governo ha sbagliato i tempi della comunicazione ..,pero’ e’ stato riconfermato che il popolo italiano comprende un gran numero di coglioni:quelli che vanno in massa a sciare,quelli che affollano bar,locali e discoteche,centri commerciali,ecc.Sembra che facciano un dispetto al governo o che dimostrino la loro bravura ad eludere un divieto:furbetti.Ma se si beccano il contagio giureranno che e’ colpa del governo.

Centinaia di persone ammassate in Stazione Garibaldi per tornare al Sud. Bus presi d’assalto a Lampugnano. Situazioni tranquille in Stazione centrale e a Linate. Ma per strada, ancora, non ci sono controlli.

Ammassati in Stazione Garibaldi, a cercare di salire sull’ultimo treno utile prima che entrasse in vigore il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha trasformato tutta la Lombardia in una gigantesca zona rossa da oltre 10 milioni di abitanti. La disperata fuga di chi in quarantena non ci vuole stare, di chi non può aspettare un mese per sentirsi libero di muoversi, di chi non vuole rinviare vacanze e partenze e preferisce tornare a casa dei parenti, senza preoccuparsi di poter portare con sé, in valigia, il Covid-19.

ASSALTO ALLA STAZIONE GARIBALDI

A poche ore dalla bozza del decreto che dichiara la chiusura della Lombardia e di altre 14 province, centinaia di persone si sono riversate alla stazione Garibaldi, dove alle 23.20 è partito l’ultimo Intercity. I viaggiatori sono saliti sui vagoni anche senza biglietto, dicendo ai controllori di essere disposti a pagare la multa pur di poter restare a bordo. Il personale ferroviario ha convinto alcuni dell’impossibilità della richiesta perché il numero superiore al consentito avrebbe potuto creare problemi di sicurezza, ma in molti casi non è stato sufficiente per farli desistere.

CORSA AL PULLMAN

Affollato da prima delle 7 anche il terminal di Lampugnano, a Milano, il principale scalo per i pullman di linea diretti in tutta Italia e all’estero. Sono circa in 150 ad attendere gli autobus soprattutto stranieri, preoccupati di non poter tornare al loro Paese, e studenti, che per lo stesso motivo vogliono rientrare in famiglia. In genere, a quest’ora della domenica mattina lo scalo è quasi deserto. Ad aspettare i pullman ci sono molti stranieri e studenti, in gruppi di due-tre.

SITUAZIONE TRANQUILLA IN STAZIONE CENTRALE

In stazione centrale invece la situazione è stata più tranquilla, qualche viaggiatore in più degli ultimi giorni ma nessuna coda o ressa. Si hanno comunque notizie di molti che, per il timore di rimanere chiusi i Lombardia, sono partiti in auto per la casa al mare o quella in montagna o comunque per raggiungere la famiglia. In molti – raccontano gli addetti alla sicurezza – si sono presentati per chiedere informazioni soprattutto sui treni in partenza la domenica ma non c’è stata nessuna coda o assalto ai treni, tanto che a mezzanotte – nonostante ci fossero ancora dei treni in partenza – la stazione si presentava praticamente deserta.

NESSUNA RESSA A LINATE

Nessuna corsa ai check in nemmeno all’aeroporto di Linate, a Milano. I banchi di Alitalia sono anzi rimasti quasi vuoti e gran parte delle poche persone in coda avevano già programmato le loro partenze. Una coppia di neo-nonni, in visita alla nipotina, doveva rientrare ad Alghero martedì 10 marzo ma vista «la confusione di questo decreto abbiamo ricomprato i biglietti e partiamo ora, per non rischiare di rimanere bloccati», hanno raccontato indossando la mascherina. Anche una coppia di studenti di Catania ha anticipato il rientro in Sicilia: «Partiamo oggi ma non sappiamo quando torniamo, ci fermiamo giù», hanno spiegato. Pochi anche i voli cancellati tra cui quelli diretti a Napoli, Roma, Perugia, Alghero ma anche Bruxelles e Francoforte.

NESSUN CONTROLLO IN STRADA

Intanto, per le strade di Milano, nelle stazioni e negli aeroporti, al momento non ci sono controlli specifici su chi viaggia, né in città né in provincia. Le forze dell’ordine attendono le prossime riunioni dei vertici, in prefettura. I sindacati di polizia, intanto, fanno notare che qualunque disposizione potrà divenire operativa solo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto.

