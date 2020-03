LA RIVINCITA DEI VACCINI E DEL PIL

La minoranza folle dei No Vax è stata la prima ad ammutolirsi e poi scomparire. Siamo tutti in attesa di un vaccino che ci liberi per sempre dall’incubo del Covid-19 e poco ci importa chi sia a fabbricarlo e a vendercelo. In Italia, come per gli altri vaccini, ci si potrà vaccinare col SSN a spese dell’erario, che sono sempre soldi nostri, ma ben spesi. Guardo con pena quei genitori, ignoranti e insensati, che pretendevano che mio figlio, 5° elementare, dopo essersi vaccinato rimanesse a casa in quarantena per non contaminare i loro, vittime inconsapevoli di un amore a suo modo criminale.

Sul Pil il discorso è più complesso ma, tranne che agli irragionevoli più incalliti, l’epidemia sta dando una lezione. Saranno capaci di apprenderla?

Il Pil è una modalità di misura del prodotto interno lordo, cioè del valore aggregato, a prezzi di mercato, di tutti i beni e i servizi destinati al consumo, prodotti sul territorio di un Paese in un dato periodo di tempo. Che tu produca inquinando, oppure con la green economy, sempre di quella unità di misura avrai bisogno per capire se cresci o stai fallendo come Paese. Il Pil non è responsabile delle modalità di produzione e della sua distribuzione, più o meno equa. Quelle sono scelte di politica economica che stanno a monte del Pil, che misura la crescita o la decrescita negli Usa, tempio del liberismo, come in Corea del Nord, ultimo baluardo del comunismo a conduzione famigliare.

Prendersela col Pil è come prendersela col metro da parte di un brevilineo scontento della sua altezza.

Il Pil non è un idolo, non dice tutto sullo stato di un Paese, ma è un indicatore fondamentale per capire se la tua economia sta andando avanti o in dietro. E’ una sorta di monitoraggio di prima istanza che ti segnala se devi andare a cercare errori da correggere perché, a cascata, se perdi è la tua gente che ne soffrirà. O il contrario. La discussione da fare, dunque, è sulle terapie, perché se hai la febbre ti curi e non rompi il termometro.

Dire che la salute viene prima del Pil, per significare “prima dell’economia”, sintetizza la demagogia di alcuni politici che utilizzano ignoranza e paura per cercare consenso a buon mercato. Come chi usa la chiusura dei porti e la balla della sostituzione etnica.

Mai come oggi siamo preoccupati da una crisi economica che si profila con la chiusura di fabbriche e uffici. Significa un blocco della produzione di beni e servizi, fallimenti di aziende, licenziamenti, famiglie senza stipendi e salari. Prevedevamo di avere quest’anno un Pil del + 0,3%, oggi tutte le stime ci danno allo 0,0%, ma gli studi più accurati prevedono una perdita almeno di 1 punto. Significa “recessione”, quella dalla quale eravamo usciti coi governi Renzi – Gentiloni scalando dal circa – 3% del 2013 al circa + 2% del 2017. Poi giù in picchiata e adesso oltre.

Allora i No Pil si scagliarono contro quella politica di crescita, che ebbe effetti sensibilmente positivi sui redditi familiari e sull’occupazione, e ruppero il termometro. Avercelo oggi quel +2% che, anche calando per l’epidemia, ci avrebbe evitato la recessione! Stiamo sperimentando la decrescita. Felice o no ciascuno giudichi.

Possiamo farcela comunque, se immettiamo forti dosi di liquidità verso imprese e famiglie. Come? Certo non sperperando miliardi come col RdC o Q100, ma spendendo subito i 120 miliardi di lavori che sono fermi per la burocrazia e che Italia Viva chiede di sbloccare dal novembre scorso. Così le imprese non moriranno e si creerà occupazione e reddito per le famiglie. Abbiamo perso 4 mesi per fare dispetto a Renzi. Non c’è bisogno di alcun “piano Marshall”, come chiede la destra, il nostro New Deal possiamo fabbricarcelo da noi.

E se qualcuno continua a mettere in contrapposizione la crescita del Pil con la salute o è uno che vive di rendita, o è un inconsapevole estrattore di reddito che non si occupa da dove venga. E non ci sarà un vaccino per il cervello.

LA RIVINCITA DEI VACCINI E DEL PIL ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo